Mercato OM : C’est confirmé pour Vermeeren !

Arrivé à l’OM à la toute fin du marché estival, le 31 août 2025, Arthur Vermeeren a été officiellement prêté par RB Leipzig avec une option d’achat. Depuis, le jeune milieu de 20 ans a obtenu un temps de jeu conséquent : d’après les données du club, en 2025/26, il affiche déjà 511 minutes de jeu réparties sur 10 matches joués, dont 6 titularisations.

Sa montée en puissance s’est accentuée en parallèle des choix tactiques de l’entraîneur marseillais. Lors d’un match de Ligue des Champions face à Ajax Amsterdam, Vermeeren a été titularisé pour la première fois dans l’équipe type de De Zerbi, remplaçant un cadre habituel (Hojbjerg).

Des débuts prometteurs pour Vermeeren

Le joueur belge, rapidement intégré, se déclare lui-même « très content » de son choix de rejoindre Marseille : il affirme se sentir « bien » et s’adapter sans difficulté à son nouvel environnement. Cette sérénité se traduit sur le terrain — l’entraîneur italien n’hésite plus à compter sur lui, confirmant qu’il voit en Vermeeren un atout pour le milieu du terrain phocéen

Ainsi, l’argument selon lequel il serait un simple joueur de rotation semble s’étioler jour après jour : le Belge s’impose progressivement, non plus comme une solution de secours, mais comme une option crédible et régulière dans l’entrejeu.

L’option d’achat de 20M€ confirmée !

Salut. Oui l’OA est à 20M€ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 27, 2025

Cette montée en régime de Vermeeren — titularisations répétées, utilisation en Ligue des Champions, minutes cumulées — rend d’autant plus logique la question de l’avenir du prêt. L’option d’achat, estimée à 20 millions d’euros, apparaît aujourd’hui comme un levier concret pour l’OM, si le club souhaite capitaliser sur son intégration réussie.

Plus encore : l’implication grandissante de Vermeeren dans le onze de De Zerbi confère de la valeur à cette option. Plutôt qu’un simple pari sur le futur, elle pourrait se transformer en investissement avisé si le joueur confirme ses prestations.