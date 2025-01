Mercato OM : c’est réglé pour Brassier ?

L’OM semble proche d’avoir trouver une solution pour sa recrue estivale Lilian Brassier. En difficulté depuis son arrivée, l’ancien brestois devrait rebondir dans un club qu’il connait bien !

Selon RMC Sport, l’OM semble proche de trouver une solution concernant Brassier, qui devrait quitter le club marseillais. Le défenseur central, prêté par Brest avec une option d’achat, se dirige vers un transfert définitif. « Le départ du joueur est désormais imminent, à condition que l’option d’achat soit activée. »

Les négociations entre l’OM et Brest sont bien avancées, et l’accord semble se concrétiser rapidement. Selon nos sources, le Stade Rennais serait le club le mieux placé pour récupérer Brassier. « Les discussions entre Rennes et l’OM sont en phase finale, et une décision pourrait être prise dans les prochaines heures. »

Brassier de retour à Rennes ?

🚨 Selon nos informations, l’OM est en passe de trouver une solution avec Brest, qui avait prêté le défenseur à Marseille avec option d’achat. Le Stade Rennais est en négociations avancées pour pouvoir le recruter.https://t.co/iVwZpd1XYd pic.twitter.com/WupKi7J3IA — RMC Sport (@RMCsport) January 29, 2025



Cela marque la fin de l’aventure marseillaise pour le défenseur, qui n’a pas eu suffisamment de temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi. Si tout se passe comme prévu, le Stade Rennais devrait officialiser l’arrivée de Brassier dans les prochains jours. « Il s’agit d’une belle opportunité pour le joueur, qui retrouvera une équipe avec un projet sportif plus adapté à ses attentes. »

Un défenseur gauche devrait donc débarquer à Marseille !

Ce départ de Brassier pourrait ouvrir la voie à de nouvelles recrues pour l’OM, qui continue de travailler sur son mercato hivernal. L’issue de cette transaction devrait donc marquer un tournant dans le renouveau de l’équipe marseillaise.