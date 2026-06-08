Mercato OM : Cet ancien international français a trouvé en Ligue 1 le successeur de Greenwood !

Le mercato marseillais s’annonce agité et notamment en attaque avec le départ annoncé de Mason Greenwood. Une grosse perte pour l’OM qui doit vendre rapidement tout en réfléchissant aux arrivées potentielles pour renforcer un effectif en reconstruction. Une mission difficile mais qui ne manque pas d’animer les conversations autour des pistes à explorer. Benoît Trémoulinas ne s’en est pas privé et a soumis un nom pour succéder à Greenwood.

L’été n’est jamais de tout repos à l’Olympique de Marseille. D’autant plus pour la direction. A peine arrivé, Grégory Lorenzi doit déjà travailler d’arrache pied pour effectuer des ventes afin de répondre aux exigences de la DNCG dont l’audition est prévue le 18 juin. En parallèle, la direction marseillaise doit lancer sa campagne de recrutement pour combler les nombreux départs à prévoir et notamment celui de Mason Greenwood.

Le départ de Greenwood va laisser un grand vide

L’attaquant anglais est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et notamment en direction de la Roma. Le club italien en a fait une de ses priorités mais espère profiter de la situation financière pour obtenir l’Anglais à un moindre coût. Selon les premières informations de La Provence, le club italien devrait faire une première offre autour de 35 à 40 millions d’euros. Une offre trop basse pour l’OM qui attend au moins 50 millions pour céder son meilleur joueur.

La Roma souhaite prendre son temps au contraire de l’OM et plusieurs facteurs jouent en leur sens. Le club italien ne pourra envoyer sa première officielle qu’après avoir officiellement nommé son directeur sportif. De plus, le club de la capitale est dans une situation semblable à l’OM et doit vendre des joueurs avant d’acheter. Des contraintes qui ralentissent l’avancée du dossier et pourraient commencer à inquiéter les dirigeants marseillais qui veulent rapidement effectuer des ventes.

“Pour moi, Kebbal est un joueur qui colle parfaitement à l’OM.”

Même si son départ n’est pas encore officiel, Mason Greenwood devrait quitter Marseille. Une lourde perte pour le club olympien qui va se séparer d’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Alors que cette vente pourrait faire du bien aux finances de l’OM, d’un point de vue sportif, la perte est énorme.

Les pistes pour le remplacer mènent notamment à Mattia Zaccagni selon plusieurs médias italiens. D’autres noms animent les débats sans pour autant être concrets. Interrogé sur le plateau du Winamax Football Club, Benoît Trémoulinas, ancien international français a soumis le nom d’Ilan Kebbal : “Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. À condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent.”

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Une arrivée en forme de revanche

Natif de Marseille, Kebbal pourrait enfin porter le maillot de l’OM. L’attaquant du Paris FC aurait déjà pu avoir l’occasion mais l’Olympique de Marseille l’avait recalé à l’époque : “Ilan avait fait quelques entraînements avec les U17 nationaux de l’OM et avait été hyper convaincant. Puis, il est parti faire un essai dans un autre club professionnel et, quand Marseille l’a su, on lui a dit de ne pas revenir, alors qu’il n’avait aucun contrat avec l’OM. Ils n’ont plus voulu en entendre parler. Ils s’en sont débarrassés, alors qu’ils l’avaient entre leurs murs”, avait révélé Serge Obré, son premier entraîneur.

Si le transfert venait à se réaliser, se serait une belle revanche pour l’Algérien qui a brillé lors de son match au Vélodrome face à l’OM (5-2) où il a marqué. La boucle sera bouclée pour ce Marseillais de naissance qui porte l’OM dans son cœur.

Clarence Maillefaud