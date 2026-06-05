Mercato OM : la grosse priorité de Grégory Lorenzi !

Nommé pour remplacer Mehdi Benatia en tant que directeur sportif, Grégory Lorenzi s’apprête à relever son prochain défi : le mercato OM. Et ce dernier a une grosse priorité, dégraisser assez vite !

Dans une période où les finances du club olympien sont dans le rouge, le nouveau directeur sportif marseillais, ancien dirigeant du Stade Brestois où il a bâti sa réputation a pour première mission de vendre pour renflouer au maximum les caisses de l’OM avant le passage devant la DNCG le 18 juin.

2 semaine pour vendre, 3 dossiers prioritaires

Le premier de la liste et le dossier qui animera le début de l’ère Lorenzi est Mason Greenwood. L’ailier anglais de 24 ans est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours. Une vente qui viendrait soulager les finances dans le rouge de l’OM, qui doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici au 18 juin. La Roma aurait transmis une offre de 40M€ à l’OM, jugée trop faible par le club olympien qui en attend 50M. A savoir que l’OM devra verser 40% des indemnités de transfert à Manchester United (ancien club de Greenwood).

En plus de Mason Greenwood, deux autres joueurs considérés comme des leaders de l’équipe sont invités à partir. Parmi eux figure le défenseur argentin Leo Balerdi, dans le collimateur de la Juventus, qui est séduite par l’expérience et la solidité du capitaine phocéen. Les Olympiens espèrent en tirer 30 millions d’euros.

De son côté, Pierre-Emile Højbjerg devrait également quitter l’OM cet été. L’international danois, sous contrat jusqu’en 2028, réfléchirait à un départ. Le milieu de terrain est estimé à 15M sur Transfermarkt.

Les autres dossiers de l’été marseillais

Au-delà de ces trois joueurs, personne ne semble “irremplaçable” du côté de l’OM en cas d’offre jugée satisfaisante. De plus, le club phocéen devra gérer de nombreux retours de prêts cet été. Bamo Meïté, Amine Harit, Alexis Koum, Derek Cornelius, Faris Moumbagna, Neal Maupay feront tous leur retour dans la cité phocéenne et figureront parmi les dossiers à traiter dans les premiers jours de l’aventure Grégory Lorenzi à l’OM.

Avant son passage devant la DNCG, le mercato marseillais s’anime déjà et le club olympien reste dans l’attente du retour de l’UEFA qui l’a auditionné ce mardi 2 juin.

Paul Laffisse