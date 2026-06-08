Mercato OM : Greenwood, un premier dossier transfert dans le flou…

Annoncé partant depuis une bonne semaine, Mason Greenwood est encore, pour l’heure, un joueur de l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs clubs le convoitent, son cas n’est pas aussi simple qu’attendu.

Son départ semblait acté. Et pourtant, le dénouement du dossier Mason Greenwood reste en suspens. L’attaquant anglais devrait quitter l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. Une information bienvenue à l’heure où l’OM doit rapidement vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici dix jours et l’audition devant la DNCG. Reste à savoir la destination et le club qui vont accueillir Greenwood car le dossier n’est pas aussi simple qu’il ne paraît.

Un départ à contre-coeur

L’attaquant, comme de nombreux joueurs de l’effectif marseillais, va pouvoir souffler avec quelques semaines de vacances qui s’annoncent bienvenues. Mais son retour à Marseille s’annonce très incertain. Comme l’indique La Provence, Mason Greenwood, 48 buts en deux ans à l’OM, aurait déjà rendu les clés de sa maison près d’Aix-en-Provence. Une information qui confirme les rumeurs de départ de l’Anglais.

Un avenir qui devrait s’écrire ailleurs mais qui se ferait à contrecœur. Comme il avait pu le dire lors des trophées UNFP, Greenwood se sentait bien à l’OM. “Le championnat français est incroyable, on y joue des matchs de top niveau… C’est l’un des meilleurs championnats dans lequel j’ai joué et j’espère y rester.” Meilleure valeur marchande du club marseillais, Greenwood représente la solution la plus simple pour faire rapidement rentrer de l’argent dans les caisses de l’Olympique de Marseille.

Une incompréhension suite au départ de De Zerbi

Son passage marseillais a été dans l’ensemble très satisfaisant avec en point d’orgue des gestes et une technique rarement vu en Ligue 1 et à l’OM. Même si son manque d’engagement défensif et certains enchaînements de matchs décevants ont pu crisper, Greenwood aura été un, si ce n’est le meilleur joueur marseillais des deux dernières saisons.

Sa relation compliquée avec Medhi Benatia ne l’a pas aidé. Selon La Provence, l’attaquant aurait très mal vécu le départ de Roberto De Zerbi. Ses performances s’en sont ressenties avec un long passage à vide après le départ du technicien italien qui lui ont sans doute coûté le titre de meilleur buteur de L1 et une potentielle qualification en Ligue des Champions.

La Roma, un prétendant crédible mais qui freine le dossier

Mais malgré ces déceptions, Mason Greenwood attire les convoitises. L’AS Roma est le club qui montre le plus d’intérêts et ce, depuis plus d’une semaine. Le club romain et son entraîneur Gian Piero Gasperini auraient fait de l’attaquant leur priorité. Mais selon les informations de La Provence, plusieurs facteurs freinent le dossier.

Selon le média marseillais, la Roma ne pourra pas passer à l’action avant d’avoir nommé son nouveau directeur sportif qui devrait être Tony D’Amico. Malgré tout, le club romain et l’entourage du joueur, à commencer par le père et agent de Greenwood, auraient déjà eu des contacts. Mais, toujours selon La Provence, le club romain doit d’abord s’atteler à vendre avant de recruter. En effet, la Roma doit, comme l’OM, procéder à plusieurs ventes avant le 30 juin sous peine d’être sanctionné. Le club italien serait prêt à proposer entre 35 et 40 millions d’euros alors que l’OM attend 50 millions d’euros pour se séparer de Greenwood. Des exigences qui seraient jugées trop élevées par Rome. De nombreuses contraintes qui freinent le dossier et poussent les dirigeants marseillais à la réflexion.

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L’option Fenerbahçe s’envole

Mais la Roma n’est pas la seule sur le dossier. Le club turc de Fenerbahçe s’est activé ces derniers jours auprès du joueur. En pleine campagne d’élection présidentielle au sein du club turc, Hakan Safi, candidat à la présidentielle a inclus Greenwood parmi ses promesses de campagne parmi d’autres joueurs de renom. “Nous avons conclu un accord avec Mason Greenwood. L’accord est prêt jusqu’en 2030 si je remporte les élections.” Des promesses qui se sont envolées avec la défaite de Safi hier soir.

Qu’importe le club intéressé, il faudra convaincre l’OM qui ne détient que 60% des droits de Greenwood, les 40% restants revenant à Manchester United. Un détail qui aura son importance et pourrait pousser l’Olympique de Marseille à explorer d’autres pistes pour renflouer les caisses. Pourquoi vendre d’autres joueurs pour atteindre une valeur égale ou supérieure à celle de Greenwood ? Le casse-tête reste entier pour la nouvelle direction.

Clarence Maillefaud