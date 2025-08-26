Mercato OM : conditions fixées par le Real… les dernières infos espagnoles dans le dossier Ceballos !

L’avenir de Dani Ceballos reste incertain. Annoncé dans le viseur de l’OM, le milieu espagnol souhaite quitter le Real Madrid pour relancer sa carrière et rêver de Coupe du monde, mais le club madrilène n’entend le céder qu’à deux conditions : une offre d’environ 15 M€ et l’arrivée préalable d’un remplaçant.

Selon The Athletic, l’entourage de Dani Ceballos estime que ses chances de quitter le Real Madrid sont aujourd’hui faibles, essentiellement en raison du prix demandé, estimé entre 15 et 20 millions d’euros. Par ailleurs, ESPN Deportes souligne que le joueur souhaite partir pour pouvoir réaliser son rêve de Coupe du monde, mais que Xabi Alonso ne lui accorde pas un rôle suffisant, ce qui rend son ambition difficile à concrétiser. Le Real Madrid aurait ainsi posé deux conditions pour valider son départ : la réception d’une offre d’environ 15 M€ et la garantie qu’un remplaçant ait déjà été identifié.

Le Real fixe ses conditions pour Ceballos ?

En parallèle, les discussions entre le Real et l’Olympique de Marseille avancent : le cadre envisagé serait un prêt avec option, ou obligation d’achat, aux alentours de 15 M€, voire parfois 10–12 M€ selon les sources. Mundo Deportivo détaille une proposition de 10–12 M€ plus un salaire annuel de près de 7 M€ pour le joueur.

Más sobre Ceballos: El jugador quiere irse porque sueña con ir al Mundial. Sabe que apenas tiene opciones, pero con el rol que le da Xabi sería imposible. El Madrid le pone dos requisitos para salir: una oferta que ronde los 15M y haber encontrado a su sustituto@ESPNDeportes — Rodra (@Rodra10_97) August 26, 2025



Malgré cette avancée, Real Madrid reste prudent : Xabi Alonso refuse de libérer Ceballos tant qu’un milieu de remplacement fiable n’est pas officiellement recruté. L’attention se tourne vers des profils comme Nico Paz ou bien l’émergent Thiago Pitarch, tandis que des rumeurs évoquent aussi un intérêt pour Kees Smit, jeune prodige d’AZ Alkmaar, même si son prix (≈ 35 M€) complique les discussions.