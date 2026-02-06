Mercato OM : Darryl Bakola, un transfert pas si simple…

Le dernier jour du mercato hivernal 2026 a confirmé l’activité intense de l’Olympique de Marseille. Parmi les mouvements enregistrés, le départ de Darryl Bakola vers Sassuolo s’est conclu dans les toutes dernières heures, au terme d’un dossier plus disputé qu’il n’y paraissait. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, un autre club de Serie A est longtemps resté à l’affût.

Un mercato d’hiver très animé pour l’OM

Comme lors des précédentes fenêtres de transferts, l’Olympique de Marseille n’est pas resté spectateur en janvier. Dix départs ont été officialisés durant ce mercato hivernal, illustrant une phase de réajustement assumée de l’effectif. Deux jeunes joueurs formés ou révélés à Marseille ont notamment quitté le club.

Behind the Scenes – #Sassuolo have overtaken #Parma in the last transfer window day to sign Darryl #Bakola (born in 2007) from #OM. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 5, 2026

Robinio Vaz a rejoint la AS Roma dans le cadre d’un transfert valorisé à un niveau jugé satisfaisant par la direction. Quelques heures plus tard, Darryl Bakola a, lui, pris la direction de Sassuolo pour un montant estimé à 10 millions d’euros. Les deux joueurs arrivaient en fin de cycle contractuel et avaient refusé toute prolongation.

Bakola, un dossier disputé jusqu’au bout

Si l’opération a été officialisée sans communication excessive, elle s’est en réalité jouée dans un contexte concurrentiel. D’après les informations de Nicolo Schira, Sassuolo a dû accélérer dans les dernières heures pour devancer Parme, également intéressé par le profil de Bakola.

Aucun détail précis n’a été communiqué sur les éléments décisifs, mais les relations régulières entre l’OM et le club italien ont pu fluidifier les discussions. La présence à Sassuolo de joueurs passés par Marseille, comme Ismaël Koné ou Ulisses Garcia, faisait partie du contexte au moment de finaliser l’accord.

En validant ce transfert en toute fin de mercato, l’Olympique de Marseille poursuit une stratégie claire : sécuriser des ventes sur des joueurs non engagés sur la durée, tout en évitant des départs libres. Une gestion discrète mais maîtrisée, dans un marché hivernal toujours sous tension.