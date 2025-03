Mercato OM : De Zerbi balance, « j’espère que les grandes équipes européennes ne s’en rendront jamais compte… »

Lors de la conférence de presse après la victoire de l’OM 2-0 face à Nantes, Roberto De Zerbi n’a pas tari d’éloges sur Leonardo Balerdi. L’entraîneur italien a tenu à souligner l’importance du défenseur argentin et son apport exceptionnel sur le terrain.

L’entraineur italien est ravi de pouvoir disposer d’un défenseur de son niveau qui était suspendu face à Auxerre. « J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de la valeur de Balerdi parce que c’est un joueur extraordinaire. »

Des mots forts qui traduisent toute l’admiration que porte De Zerbi à Balerdi, un joueur en pleine progression. Malgré quelques critiques dans le passé, le défenseur central de l’Olympique de Marseille s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif. Son engagement, sa solidité défensive et sa relance propre en font un joueur convoité, mais jusqu’ici sous-estimé par certaines grandes écuries européennes.

Balerdi est un joueur extraordinaire — De Zerbi

💬 « J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe (…), c’est un joueur extraordinaire » De retour dans le onze, Leonardo Balerdi a livré une prestation solide saluée par son entraîneur Roberto De Zerbi pic.twitter.com/Q8XiRR9VT4 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) March 2, 2025



Arrivé à Marseille en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a connu des débuts contrastés avant de s’imposer progressivement. Sous les ordres de plusieurs entraîneurs, il a su évoluer et gagner en maturité. Cette saison, il est devenu un pilier de la défense marseillaise, se distinguant par sa régularité et sa capacité à gérer les duels face aux meilleurs attaquants du championnat.

Les performances du défenseur argentin n’ont pas échappé aux observateurs, et les propos de De Zerbi confirment que Balerdi est aujourd’hui un joueur d’une grande valeur. Son profil pourrait intéresser des clubs de haut niveau, mais son entraîneur espère secrètement qu’il restera encore longtemps loin des radars des cadors européens.

Balerdi, un avenir incertain ?

Si Leonardo Balerdi continue sur cette lancée, il sera difficile pour l’OM de le conserver. Son contrat court jusqu’en 2028, et les dirigeants marseillais pourraient être contraints de résister aux assauts de clubs plus fortunés dès le prochain mercato. En attendant, Balerdi continue de briller sous les couleurs olympiennes, avec l’ambition d’amener son club le plus haut possible cette saison.