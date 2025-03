Mercato OM : De Zerbi fixe un Ultimatum à Greenwood ?

Mason Greenwood traverse une passe difficile à l’Olympique de Marseille. Malgré des statistiques flatteuses, son implication et son comportement sont remis en question. L’attaquant anglais joue sans doute sa place pour la saison prochaine, alors que Roberto De Zerbi doute de sa capacité à s’inscrire dans la durée.

L’essentiel Mason Greenwood a inscrit 16 buts et délivré 3 passes décisives en 28 apparitions cette saison.

Son attitude défensive et son implication sont pointées du doigt par l’encadrement et ses coéquipiers.

Les deux derniers mois seront décisifs pour son avenir à l’OM, qui pourrait se séparer de lui cet été.

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec de grandes attentes, Mason Greenwood traverse actuellement une période délicate. L’attaquant anglais semble en perte de repères, un constat partagé par l’encadrement marseillais. Selon La Provence, cette baisse de régime coïncide avec un événement personnel majeur : la récente naissance de son deuxième enfant.

Pourtant, l’ancien joueur de Manchester United affiche des statistiques solides avec 16 buts et 3 passes décisives en 28 apparitions sous la tunique phocéenne. Mais cela ne semble plus suffire. Greenwood a écourté ses vacances pour revenir s’entraîner plus tôt que prévu, conscient de son attitude et désireux de regagner du crédit auprès de Roberto De Zerbi. Il souhaite montrer qu’il peut redevenir constant et s’inscrire dans le projet olympien sur le long terme (La Provence).

Le coach italien, lui, semble de plus en plus réservé. Greenwood n’a d’ailleurs pas été aligné contre le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1. Un proche du vestiaire confie au journal local : « Il y a beaucoup trop de matches où il a cru que marquer un penalty ou faire une passe décisive lui donnait le droit de se cacher en phase défensive, c’est une grosse erreur. »

Les deux mois restants seront donc déterminants. Si l’attaquant ne parvient pas à inverser la tendance, l’OM pourrait décider de tourner la page dès cet été, sans remords.

