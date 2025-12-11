Mercato OM : De Zerbi, montant… ça se confirme pour Carrascal !

L’Olympique de Marseille continue d’animer le mercato hivernal, et une confirmation majeure vient renforcer l’une des pistes les plus chaudes du moment. Le journaliste colombien Cesar Augusto Londoño a affirmé que l’OM souhaite réellement recruter Jorge Carrascal, le meneur de jeu de Flamengo, un profil particulièrement apprécié par Roberto De Zerbi.

Selon le journaliste, Marseille avance concrètement dans le dossier, confirmant une volonté de renforcer la créativité entre le milieu de terrain et l’attaque, un secteur identifié comme prioritaire par le staff.

Olympique de Marsella quiere a Jorge Carrascal por pedido del DT Roberto De Zerbi. Ya hubo diálogo directo. Flamengo, que lo adquirió al Dinamo de Moscú por € 12.5 millones, lo quiere tener para Copa Libertadores y esperaría el Mundial. Extraoficialmente no lo cedería por menos… pic.twitter.com/DM2QE2Pz3z — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 10, 2025

L’OM a déjà discuté avec l’entourage du joueur

Cesar Augusto Londoño ne se contente pas d’évoquer un intérêt : il affirme que le club phocéen a entamé une démarche proactive. Sa déclaration est sans ambiguïté : « L’Olympique de Marseille souhaite recruter Jorge Carrascal à la demande de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Des discussions directes ont déjà eu lieu. Flamengo, qui l’a acquis du Dynamo Moscou pour 12,5 millions €, le veut pour la Copa Libertadores et attendrait la fin de la Coupe du monde. Officieusement, le club olympien ne le laisserait pas partir pour moins de 20 millions €. »



Cette sortie médiatique confirme plusieurs éléments importants. D’abord, l’intérêt vient bien de De Zerbi lui-même, qui souhaite intégrer un joueur capable de dynamiser les transitions, d’apporter du contrôle entre les lignes et de renforcer la qualité technique de l’équipe. Ensuite, l’existence de discussions prouve que l’OM avance avec sérieux sur ce dossier.

Flamengo vet 20M€ pour Carrascla ?

Flamengo, de son côté, n’a aucune intention de brader son joueur. Recruté pour 12,5 millions d’euros, Carrascal s’est rapidement imposé dans le collectif brésilien. Le club souhaite le conserver au moins jusqu’à la Copa Libertadores, ce qui pourrait repousser une éventuelle négociation finale. De manière officieuse, le club ne s’ouvrirait qu’à une offre dépassant les 20 millions d’euros, un montant significatif mais cohérent pour un joueur créatif de 27 ans en pleine maturité.