Mercato OM : Après Benatia, Longoria confirme pour ce joueur clé de De Zerbi !

L’Olympique de Marseille peut souffler. Malgré les rumeurs persistantes venues d’Italie et l’intérêt affiché de la Juventus, Pablo Longoria a été catégorique : Pierre-Emile Hojbjerg ne quittera pas l’OM lors du mercato hivernal. Une prise de position claire qui confirme la volonté du club marseillais de conserver ses cadres en pleine saison.

Alors que le marché des transferts hivernal n’ouvrira officiellement que le 1er janvier, le nom de Pierre-Emile Hojbjerg s’est retrouvé au cœur de l’actualité ces derniers jours. Plusieurs médias italiens, dont La Gazzetta dello Sport, ont évoqué un intérêt marqué de la Juventus pour le milieu international danois de l’OM. Le quotidien transalpin est même allé plus loin en assurant que les dirigeants turinois envisageraient d’inclure Manuel Locatelli dans une éventuelle opération afin de convaincre les décideurs marseillais.

Hojbjerg, une rumeur italienne rapidement refroidie à Marseille

L’hypothèse d’un échange impliquant Manuel Locatelli n’a pas manqué de faire réagir, d’autant plus que Roberto De Zerbi connaît bien le milieu italien pour l’avoir dirigé à Sassuolo. Selon la presse italienne, ce profil serait susceptible de séduire l’entraîneur de l’OM et d’atténuer la réticence du club à l’idée de se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg dès cet hiver.

Mais cette piste est rapidement apparue comme très fragile. En interne, l’OM n’a jamais manifesté l’intention d’ouvrir la porte à un départ de l’un de ses joueurs majeurs en cours de saison. Titulaire régulier et élément structurant de l’entrejeu marseillais, Hojbjerg est considéré comme un pilier du projet sportif actuel.

Longoria ferme la porte dans le dossier Hojbjerg !

Jeudi, lors de son bilan de mi-saison, Pablo Longoria a mis fin aux spéculations. Le président de l’Olympique de Marseille a tenu un discours sans ambiguïté sur l’avenir de l’international danois : « Il n’y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va se priver d’aucun joueur important dans notre effectif. Il n’y a rien et il n’y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte ».

Une ligne partagée par la direction sportive. Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, s’est également montré très ferme face à l’intérêt de la Juventus dans la Gazzetta dello Sport, confirmant la volonté du club de ne pas affaiblir l’effectif en janvier.

À l’approche d’un mercato souvent source d’instabilité, l’OM envoie donc un message clair : la priorité est la continuité sportive. Pierre-Emile Hojbjerg restera bien à Marseille cet hiver, malgré les sirènes italiennes.