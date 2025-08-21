Mercato OM : Des discussions relancées pour le départ Azzedine Ounahi !

Selon les informations du journaliste Nil Solà sur Cadena SER, Gérone a relancé les négociations avec l’Olympique de Marseille concernant le milieu de terrain Azzedine Ounahi. Le club espagnol souhaite renforcer son entrejeu après plusieurs départs enregistrés cet été. L’international marocain de 25 ans figure parmi les priorités de l’entraîneur Michel, qui apprécierait son profil technique et sa capacité à dynamiser la circulation du ballon.

Arrivé à Marseille en janvier 2023 en provenance d’Angers, Ounahi n’a pas trouvé la continuité espérée en Ligue 1. Malgré des débuts prometteurs et une forte attente autour de lui après sa Coupe du monde réussie avec le Maroc, le milieu n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans la rotation olympienne. Plusieurs blessures et la forte concurrence dans l’entrejeu phocéen ont limité son temps de jeu.

Toujours selon les informations de Cadena SER, le joueur souhaiterait désormais donner une nouvelle orientation à sa carrière. Son souhait serait clair : évoluer en Liga. Le projet de Gérone l’attirerait particulièrement, à la fois pour le style de jeu pratiqué, qui pourrait correspondre à ses qualités de créateur, et pour la perspective de disputer les compétitions européennes la saison prochaine.

Les discussions entre Gérone et l’OM seraient en cours. Aucune offre ferme n’a encore été officialisée, mais le club catalan aurait intensifié ses contacts avec la direction marseillaise afin d’étudier les conditions d’un transfert. Du côté de l’Olympique de Marseille, la situation reste ouverte. Si le départ d’Ounahi pouvait permettre d’alléger l’effectif et d’envisager un réinvestissement, le club souhaite néanmoins obtenir une indemnité jugée en adéquation avec le potentiel du joueur, encore sous contrat. Le montant de 10M€ est souvent évoqué…

Ce dossier pourrait animer la fin du mercato estival de l’OM, alors que le milieu marocain semble plus proche que jamais d’un départ vers la Liga et d’un nouveau défi sous les couleurs de Gérone.