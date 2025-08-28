Mercato OM : Des nouvelles peu rassurantes de Bennacer…

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petković, s’est exprimé sur la situation d’Ismaël Bennacer, un temps évoqué comme possible renfort pour l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain du Milan AC, prêté ces six derniers mois, traverse une nouvelle fois une période compliquée sur le plan physique.

Interrogé sur l’état de forme du joueur, le technicien suisse s’est montré clair : « Bennacer est en difficulté physique avec 0 préparation, il s’est préparé avec le Milan B et a eu des problèmes physiques juste derrière. J’espère qu’il va revenir à son niveau car Ismaël est très important pour notre sélection. » Une déclaration qui confirme les inquiétudes autour de la condition du milieu de 26 ans, déjà ralenti par plusieurs blessures au cours des dernières saisons.

L’OM, qui reste attentif au marché des milieux de terrain, avait vu le nom de Bennacer circuler parmi les pistes possibles cet été. Toutefois, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, publiées mercredi, « le nom de Bennacer n’entre pas dans les négociations » avec Adrien Rabiot, également évoqué dans les colonnes de la presse italienne.

Ce nouvel épisode soulève donc des interrogations sur la capacité du joueur algérien à retrouver rapidement son meilleur niveau. Sa fragilité physique, déjà pointée à plusieurs reprises, pourrait refroidir les ardeurs de certains clubs intéressés, dont Marseille. Le club phocéen, engagé dans un mercato scruté de près par ses supporters, semble devoir explorer d’autres options pour renforcer son entrejeu.