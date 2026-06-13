Mercato OM : direction l’Allemagne pour cet espoir olympien ?

Le futur effectif de l’Olympique de Marseille semble flou. Aucun joueur n’est assuré de rester la saison prochaine. En fin de contrat avec l’OM, Bilal Nadir pourrait quitter le club marseillais. Une transaction qui n’avancerait pas plus l’OM dans sa quête de liquidités.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’Olympique de Marseille est à la recherche de liquidités pour répondre aux exigences de la DNCG. Cinquante à soixante millions d’euros reste à trouver pour le club olympien qui compte sur la vente de Mason Greenwood pour régler en grande partie ce dossier.

Bilal Nadir, un avenir qui semble s’écrire loin de Marseille

Mais comme a pu l’évoquer La Provence ces derniers jours, aucun joueur de l’effectif actuel n’est assuré de rester à l’OM la saison prochaine en raison des difficultés financières du club. Il est notamment attendu le départ de plusieurs cadres comme Balerdi, Hojbjerg ou Aubameyang tandis que d’autres joueurs sont sollicités comme Amine Gouiri ou Emerson.

En fin de contrat cet été, l’avenir de Bilal Nadir semble s’écrire de plus en plus loin du club phocéen selon Foot Mercato. Considéré comme un des jeunes prometteurs de l’effectif marseillais, le milieu marocain va devoir faire un choix du haut de ses 22 ans.

Son contrat arrive à son terme et les discussions d’une éventuelle prolongation n’avancent pas selon le média en ligne. Beaucoup de choses laissent à penser qu’un départ du jeune marseillais apparaît comme l’option la plus probable.

Une progression freinée par les blessures

Après une saison intéressante sous les ordres de Roberto De Zerbi, Nadir a réussi à saisir les quelques opportunités qui se sont présentées malgré une concurrence importante au milieu de terrain.

Positionné à différents postes, le Marocain de 22 ans a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but et 5 passes décisives. Placé à tous les postes du milieu durant la saison, Bilal Nadir n’a pas non plus totalement convaincu malgré sa progression encourageante.

Sa fin de saison a été freinée par plusieurs pépins physiques qui l’ont ralenti dans sa progression et réduit son temps de jeu. Mais ses progrès ne sont pas passés inaperçus et sa cote reste élevée selon Foot Mercato.

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Une polyvalence qui plaît à la Bundesliga

Le média en ligne assure que plusieurs clubs européens suivent attentivement la situation du milieu de 22 ans et les sollicitations ne manquent pas. Des formations françaises et anglaises auraient déjà montré leur intérêt. Mais ce sont les clubs allemands qui seraient le plus chaud sur le dossier.

Foot Mercato indique que Stuttgart et Francfort apprécient fortement le joueur et poussent pour tenter de le convaincre. Les deux clubs allemands suivent son évolution depuis plusieurs mois.

Bilal Nadir possède un profil qui plaît à beaucoup d’équipes. A l’aise techniquement, capable de casser des lignes et de se projeter, le Marocain possède une polyvalence bienvenue au milieu de terrain. Des qualités qui ont le don de convaincre les écuries allemandes qui voient cette opportunité, d’autant plus en fin de contrat, comme une très belle affaire. Foot Mercato indique que le joueur serait également partant à l’idée de découvrir la Bundesliga.

Sauf retournement de situation, l’avenir de Nadir devrait s’écrire loin de Marseille. Une première vente bienvenue pour la direction mais qui n’aidera pas beaucoup dans sa recherche de liquidités alors que le Marocain devrait partir libre car en fin de contrat.

Clarence Maillefaud