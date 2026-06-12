Internationaux OM : Aguerd explique son forfait pour la Coupe du Monde

La déception est immense pour Nayef Aguerd qui s’est battu toute la saison pour soigner une pubalgie avant d’être opéré. Une action médicale qui n’aura pas permis au défenseur central marocain de se remettre à temps. Il a déclaré forfait pour l’entièreté du tournoi avant d’exprimer toute sa déception sur ses réseaux.

La tristesse est à la hauteur de l’attente que procure cette Coupe du Monde. Titulaire et cadre de la sélection marocaine, demi-finaliste du dernier Mondial, Nayef Aguerd ne prendra pas part à l’aventure marocaine en Amérique. Une immense déception pour Aguerd qui a bataillé toute la saison contre une pubalgie.

Aguerd forfait en dernière minute

Opéré en mars des adducteurs, le Marocain était lancé dans une course contre-la-montre. Aguerd avait même été libéré par l’OM avant la fin de la saison pour tenter d’être optimiser ses chances de jouer ce Mondial. Convoqué par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, Aguerd avait tout espoir de disputer cette Coupe du Monde.

Il apparaissait notamment sur les vidéos d’entraînements collectifs partagées par la sélection et les joueurs. Mais l’espoir s’est éteint hier matin avec l’annonce officielle de son forfait pour l’entièreté de la compétition.

Pas encore à 100%, Nayef Aguerd voit la Coupe du Monde lui filer sous le nez. Remplacé par Marouane Saadane, il partage cette lourde désillusion avec Abde Ezzalzouli, lui aussi blessé et forfait.

“Il ne s’agit pas d’une rechute”

Selon les informations de Foot Mercato, le forfait du défenseur de l’Olympique de Marseille ne serait pas dû à une rechute mais d’un accord commun avec le staff marocain qui ne veut prendre aucun risque avec un joueur qui n’est pas à 100% et donc loin de son meilleur niveau.

La décision est difficile mais le joueur s’est exprimé sur ses réseaux et a confirmé sa décision de ne pas forcer un retour prématuré. ”Malheureusement, je ne prendrai pas part à cette Coupe du monde. Il ne s’agit pas d’une rechute. Au contraire, je me sens de mieux en mieux jour après jour et ma blessure est désormais derrière moi. Mais nous avons jugé, avec le staff, que mon niveau de performance actuel n’était pas encore suffisant pour pouvoir aider l’équipe comme je l’aurais souhaité durant la phase de groupes. Malgré tous les efforts mis en place ces dernières semaines, il est apparu que je ne serais pas prêt physiquement à 100 % pour le début de la compétition. C’est une décision prise en accord avec le staff, dans l’intérêt de l’équipe et de la compétition.”

“ Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement”

Aguerd a ensuite remercié tout le staff marocain qui a fait tout son possible pour lui offrir un maximum de chance de jouer cette Coupe du Monde : “Un grand merci au président de la Fédération d’avoir mis tous les moyens à disposition dès le premier jour jusqu’au dernier pour que je guérisse. Je tiens à remercier le docteur Christophe Baudot, ainsi que l’ensemble du staff médical, pour leur accompagnement, aussi bien sur le plan médical que mental.”

Avant de revenir rapidement sur cette saison olympienne difficile, où il a manqué de régularité et subi de nombreuses blessures : “Cette saison a été particulièrement éprouvante physiquement et mentalement. J’ai tenté, tant bien que mal, de tout donner pour revenir à temps et retrouver mon meilleur niveau. Malheureusement, cela n’a pas été possible dans les délais nécessaires. C’est une déception, bien sûr, mais je l’accepte avec lucidité et responsabilité. Je serai désormais le premier supporter de l’équipe nationale. Je souhaite énormément de succès à mes coéquipiers pour cette Coupe du monde. Qu’ils nous rendent fiers.”

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Un avenir qui devrait s’écrire à l’OM

Le défenseur devrait suivre les matchs du Maroc durant l’été et se projeter sur son avenir en club. Selon La Provence, Nayef Aguerd devrait poursuivre à l’OM la saison prochaine même si l’OM reste attentif à toute offre le concernant. Le défenseur ne figure pas parmi les éléments à vendre en priorité malgré l’intérêt d’une écurie du Golfe dont l’identité n’a pas filtré.

La déception doit être dure à encaisser mais c’est peut-être un mal pour un bien pour l’OM qui pourrait retrouver un joueur revanchard lors de la préparation. Avide de rattraper le temps perdu et décidé à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Clarence Maillefaud