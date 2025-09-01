Mercato OM : Fabrizio Romano annonce un accord total pour le successeur de Rabiot !

MERCATO OM : Rabiot file à Milan, Matt O’Riley débarque à Marseille en prêt

L’Olympique de Marseille vit une fin de mercato particulièrement agitée. Après plusieurs semaines d’incertitudes autour de l’avenir d’Adrien Rabiot, le feuilleton a connu son épilogue hier soir : l’international français a fait ses valises pour rejoindre l’AC Milan. Un accord estimé à environ 10 millions d’euros a été trouvé entre les deux clubs, mettant un terme à un dossier brûlant qui divisait dirigeants, supporters et vestiaire.

Rabiot à Milan, clap de fin

Arrivé libre à l’OM l’an dernier dernier, Rabiot n’aura finalement passé qu’une seule saison sous le maillot marseillais. L’affaire dite « Rabiot » avait envenimé les relations avec le club phocéen ces dernières semaines, jusqu’à sceller un départ devenu inévitable. Milan, qui avait longtemps suivi le joueur, a accéléré dans les dernières heures du mercato pour s’offrir l’ancien milieu du PSG et de la Juventus.

O’Riley en renfort, sans option d’achat

Pour combler ce vide au milieu de terrain, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont rapidement activé une piste étudiée de longue date. Selon Fabrizio Romano, Matt O’Riley est arrivé ce dimanche à Marseille afin de signer son contrat. L’international danois est prêté par Brighton pour une saison.

L’accord comprend :

2 millions d’euros + frais de prêt supplémentaires,

salaire entièrement couvert par l’OM,

aucune option d’achat incluse dans le deal.

Un pari à court terme

O’Riley débarque donc comme une solution immédiate pour Roberto De Zerbi, qui réclamait du renfort après la perte de Rabiot. Créatif, capable d’évoluer comme relayeur ou meneur reculé, l’ancien joueur du Celtic Glasgow représente un pari sportif intéressant, mais qui n’offre pas encore de perspective d’avenir à long terme pour l’OM.

À deux jours de la clôture du mercato, le club marseillais aura donc tranché : tourner la page Rabiot et s’offrir une recrue rapide, sans pour autant bloquer ses finances sur le long terme.

