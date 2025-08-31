Mercato OM : Adrien Rabiot, entre transfert à 15 M€, jurisprudence Diarra et statu quo

Alors que la fin du mercato approche à grands pas, l’avenir d’Adrien Rabiot reste plus incertain que jamais. Courtisé à l’étranger, fermement valorisé par l’OM et fort d’atouts juridiques inattendus, l’international français détient encore toutes les cartes dans ce dossier brûlant.

Le départ de Rabiot avant le 31 août reste un scénario crédible. L’AC Milan, qui s’active toujours sur le dossier, garde espoir. L’Inter, la Juventus et Tottenham se sont également renseignés, profitant de la situation tendue du joueur avec l’OM. Dans tous les cas, le club marseillais a fixé un tarif clair : 15 millions d’euros minimum.

Ce montant est jugé non négociable, et pour cause : Rabiot dispose d’un intéressement sur son éventuel transfert. Selon RMC Sport, il toucherait environ 30 % de la somme, ce qui laisserait seulement 10 millions nets à l’OM en cas de vente. Arrivé libre l’été dernier, et après avoir consenti un effort salarial, le milieu avait obtenu cette clause qui complique aujourd’hui les marges de manœuvre du club.

L’ombre de l’arrêt Diarra

Un deuxième scénario, bien plus délicat pour l’OM, repose sur la jurisprudence Lassana Diarra. Elle permet à un joueur sous contrat de résilier unilatéralement en payant les salaires restants dus par son club. Dans le cas de Rabiot, avec un peu moins d’un an de contrat et un salaire avoisinant 500 000 € bruts par mois, la facture tournerait autour de 5 millions d’euros.

Un montant accessible pour un joueur de ce calibre, surtout si un club est prêt à compenser derrière. L’OM pourrait bien sûr contester, mais la procédure judiciaire serait longue et incertaine. Surtout, cette option placerait le joueur en position de force et mettrait les dirigeants marseillais face à une équation risquée.

Et si Rabiot restait à l’OM ?

Dernière hypothèse : le statu quo. Malgré les tensions et son entraînement à l’écart du groupe, Rabiot reste sous contrat avec l’OM. Ni la “porte ouverte” de Pablo Longoria ni la “main tendue” de Roberto De Zerbi n’ont convaincu le joueur de revenir dans le rang. Mais faute d’alternative crédible dans les prochains jours, Marseille pourrait être contraint de le réintégrer.

En attendant, Rabiot s’apprête à retrouver les Bleus de Didier Deschamps, qui compte sur lui pour le rassemblement de septembre. Une respiration bienvenue pour l’ancien Parisien, mais qui ne règle en rien l’incertitude autour de son avenir olympien.

