Mercato OM : Fabrizio Romano confirme, ce joueur ne viendra pas à Marseille !

C’est terminé pour la piste Zalewski ! D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille n’est plus sur le dossier.

L’OM a besoin de se renforcer cet hiver. Le club aurait coché le nom du milieu gauche Nicola Zalewski, en manque de temps de jeu à l’AS Roma. D’après les informations du journaliste italien Di Marzio, le Polonais privilégierait une signature à l’Inter Milan, en Serie A. Un coup dur pour l’OM alors qu’un accord était annoncé ces derniers jours… Fabrizio Romano confirme ce mercredi : le joueur devrait bien signer à l’Inter.

🚨🇵🇱 Inter are working on loan deal with buy option clause for Nicola Zalewski from AS Roma to replace Tajon Buchanan who’s joining Villarreal.

Potential buy clause would be around €6/7m, decision now up to AS Roma.

🚫 Deal currently not advancing with Olympique Marseille. pic.twitter.com/Hndw1o8nUk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025