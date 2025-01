Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour ce latéral droit !

L’OM suit de près Devyne Rensch, mais l’AS Roma semble avoir pris l’avantage dans le dossier, ayant trouvé un accord avec le joueur pour un transfert cet hiver. D’après Fabrizio Romano, l’AS Roma est plus que bien positionné pour récupérer le joueur.

Le dossier Devyne Rensch prend une tournure intéressante sur le marché des transferts hivernal. Alors que l’OM s’intéresse de près au latéral droit de l’Ajax Amsterdam, les plans du club phocéen pourraient être perturbés, car Rensch est également convoité par plusieurs clubs européens.

La Roma avant pour Rensch !

L’Ajax, souhaitant éviter un départ libre de son joueur à l’issue de la saison, serait disposé à le laisser partir dès cet hiver. Cependant, le latéral néerlandais pourrait bien filer en Serie A. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’AS Roma aurait intensifié ses efforts pour recruter Rensch et serait désormais très proche de conclure un accord avec le joueur. Un principe de transfert aurait même été validé entre le joueur et le club romain, bien que l’accord final dépende encore des négociations entre les deux clubs. Le journaliste italien précise sur son site : « Les Giallorossi sont intéressés par Devyne Rensch de l’Ajax et ont déjà entamé des contacts avec le club néerlandais étant donné que le joueur de 2003 est en fin de contrat avec le club néerlandais en juin 2025. L’Ajax valorise l’ailier à un minimum de 10 millions d’euros mais, comme la date limite du contrat est très proche, c’est un chiffre sur lequel on peut travailler. En effet, à partir de février, Rensch pourrait déjà signer dans un autre club en vue de la saison prochaine. »



Si l’OM ne réagit pas rapidement, il se pourrait que le latéral de l’Ajax rejoigne la capitale italienne, un développement qui pourrait chambouler les ambitions marseillaises pour ce mercato hivernal. Reste à savoir si les dirigeants de l’OM parviendront à accélérer les négociations pour éviter ce revers et assurer la venue de ce jeune talent au sein de leur effectif.