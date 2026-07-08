Mercato OM : Greenwood, la Roma n’a pas abdiqué face à Fenerbahçe !

Alors que Fenerbahçe semble avoir pris une longueur d’avance dans le dossier Mason Greenwood, l’AS Roma continue de travailler en coulisses. Selon le média italien TMW, le club de la capitale italienne a repris contact avec l’Olympique de Marseille et espère rapidement savoir si un accord est envisageable.

Selon TMW, l’AS Roma n’a pas renoncé à recruter Mason Greenwood. Malgré les informations faisant état d’une offensive de Fenerbahçe, le club italien poursuit ses échanges avec les dirigeants marseillais.

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Le média transalpin indique que de nouveaux contacts ont eu lieu mardi entre la Roma et l’OM. Toujours d’après TMW, une réponse quasi définitive sur la faisabilité de l’opération est attendue au cours de cette semaine.

Une opération totale estimée à 100 millions d’euros

Selon TMW, la Roma a déjà évalué le coût global d’un éventuel transfert de l’attaquant anglais. Entre l’indemnité de transfert et le salaire du joueur sur la durée de son contrat, la dépense totale avoisinerait les 100 millions d’euros.

Ce montant représente un investissement conséquent pour le club romain, qui doit désormais déterminer s’il est en mesure d’aller au bout de l’opération.

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L’OM attendrait plus de 50 millions d’euros

Le principal point de blocage reste le prix fixé par l’Olympique de Marseille. D’après TMW, les dirigeants olympiens réclameraient un montant supérieur à 50 millions d’euros pour envisager un départ de Mason Greenwood.

À ce stade, aucune offre répondant à ces exigences n’a été évoquée publiquement. La question est désormais de savoir si la Roma acceptera de s’aligner sur les attentes marseillaises.

En parallèle, Fenerbahçe reste également annoncé comme un prétendant sérieux et chercherait à accélérer le dossier. Toutefois, selon les informations de TMW, la Roma n’a pas abandonné la course et les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair sur l’avenir de l’international anglais.