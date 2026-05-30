Mercato OM : Grégory Lorenzi arrive avec une cellule de recrutement renforcée !

Le nouvel organigramme sportif de l’Olympique de Marseille continue de se structurer. Fraîchement nommé directeur sportif du club marseillais, Grégory Lorenzi va débarquer avec plusieurs collaborateurs de confiance afin de renforcer rapidement la cellule de recrutement olympienne. Une première étape importante dans le vaste chantier de l’intersaison de l’OM.

Une équipe rapprochée pour accompagner Grégory Lorenzi

Selon les informations de La Provence, Grégory Lorenzi ne rejoindra pas seul l’OM. Le dirigeant corse va s’entourer de plusieurs profils avec lesquels il a déjà travaillé, notamment au Stade Brestois.

Parmi eux figure son frère, Yannick Lorenzi, spécialisé dans le scouting terrain. Ce dernier travaillait déjà aux côtés du nouveau directeur sportif brestois ces dernières saisons. Dans le même temps, Emmanuel Pascal, analyste vidéo du SB29, devrait également intégrer l’organigramme marseillais.

Enfin, l’ancien latéral gauche du FC Nantes, Thierry Bonalair, fait aussi partie du projet. Passé par les Girondins de Bordeaux en qualité de responsable du recrutement entre juillet 2015 et juin 2016, il apportera son expérience au sein de la nouvelle cellule sportive olympienne.

L’OM prépare un mercato d’ampleur

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Avec ces arrivées, l’Olympique de Marseille cherche à renforcer sa structure de recrutement avant un mercato estival qui s’annonce particulièrement dense. La Provence précise d’ailleurs que ce premier quatuor ne devrait pas rester inchangé très longtemps.

En effet, plusieurs recruteurs supplémentaires pourraient rejoindre l’équipe dans les prochaines semaines. Trois scouts ne suffiraient pas pour accompagner le travail de Grégory Lorenzi, attendu sur de nombreux dossiers concernant l’effectif marseillais.

Cette réorganisation intervient alors que l’OM prépare activement la saison prochaine. Le club phocéen souhaite accélérer sur plusieurs chantiers sportifs afin de bâtir un effectif compétitif pour la Ligue 1 et les échéances européennes.