OM : Lorenzi, ses proches confiant face à l’environnement marseillais !

Officiellement nommé hier, Grégory Lorenzi va découvrir un environnement bien différent de Brest où il a passé les dix dernières années. Une pression qui n’effraie pas Lorenzi, ni ses proches qui l’estiment avoir les épaules assez larges pour relever ce défi.

Quelques éléments devraient lui paraître semblables entre Brest et Marseille. La mer, le vent, le football. Mais c’est peut-être dans ce dernier mot que la différence pourrait s’avérer être un choc pour Grégory Lorenzi, fraîchement nommé directeur sportif de l’OM. Après dix ans passés en Bretagne, le dirigeant corse s’est engagé à Marseille en signant un contrat à durée indéterminée. Une signature qui annonce l’ambition d’une certaine stabilité.

“Il a toujours été fait pour être directeur sportif.”

Son expérience à Brest a été couronnée de succès avec en ligne de mire une participation inattendue en Ligue des Champions, terminée en barrages face au PSG (0-3 ; 0-7). Reconnu pour son réseau, sa capacité à faire beaucoup avec peu, Lorenzi a su réaliser d’importantes plus-values qui seraient bénéfiques pour le club marseillais qui doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici fin juin. Il prône aussi une stabilité managériale et essaye de tout régler en interne. Beaucoup de qualités qui soulageraient le club marseillais après plusieurs années marquées par les crises et l’instabilité.

Mais selon les proches de Grégory Lorenzi contactés par La Provence, son leadership l’aide à réaliser son travail de directeur sportif. Une qualité déjà présente lorsqu’il était joueur : “Il a toujours été fait pour être directeur sportif, explique son père. Déjà joueur, il dépassait ses fonctions, puisqu’il était représentant de son vestiaire au sein de l’UNFP avant d’en devenir l’un des membres du comité directeur.”

Lorenzi a tout changé à Brest et atteint des sommets inattendus

Ancien joueur passé par Brest et Bastia, il n’était pas prédestiné à devenir directeur sportif après une carrière terminée la mort dans l’âme à 32 ans. “C’est une histoire de confiance, raconte son oncle à La Provence. Le président Denis Le Saint (Brest), qu’il connaissait déjà bien, venait de récupérer Brest. Greg était revenu au club en tant que joueur et Monsieur Le Saint lui a demandé de prendre la fonction de directeur sportif. Mais Grégory savait qu’il ne pourrait pas être à la fois joueur et dirigeant…”

Un trio composé du président de Brest, Denis Le Saint, du dirigeant Bernard Segalen et de Gregory Lorenzi coordinateur sportif puis directeur sportif du club breton va se mettre en place. En peu de temps et opérant quelques travaux structurels au sein du club, Brest obtient des premiers résultats. Hugo Magnetti, Marseillais recruté en 2017 en provenance de Bastia rembobine. “Grégory a tout changé, il nous a permis d’évoluer dans de meilleures conditions, de devenir plus professionnel. Quand tu es joueur, tu te sens beaucoup plus concerné ensuite car tu vois que le club fait des efforts pour toi.”

Si Lorenzi s’est surtout fait connaître en amenant Brest en Ligue des Champions, son expertise et ses compétences étaient déjà saluées par ses pairs. “La Ligue des Champions c’est une étape, une apothéose, mais au club, son travail était déjà reconnu, souligne l’oncle de Lorenzi. La coupe d’Europe ça a été le coup de projecteur.”

Ses proches confiants en la réussite de son projet à Marseille

Une mise en lumière qui lui ouvre, maintenant, les portes de l’OM. Un club où la passion déborde et où la pression est omniprésente comme l’explique Magnetti mais qui ne devrait pas l’impressionner : “Ce sera un tout autre monde. Mais il n’aura rien à perdre. Il a le tempérament pour réussir, il est discret et travailleur. La force de Grégory, c’est de savoir rester à sa place. Lui, l’entraîneur, le président et les joueurs, chacun avait un rôle à jouer, sans empiéter sur celui des autres.”

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Une perspective qui est loin d’effrayer ses proches : “Si l’OM l’a sollicité il y a maintenant plusieurs semaines, c’est parce qu’il cherchait quelqu’un comme Grégory pour ce poste, assure Ange Lorenzi à La Provence. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais cela veut aussi dire que le club va opérer un virage dans sa politique sportive. Mais je ne me fais pas de soucis pour mon fils, je sais qu’il a la tête sur les épaules.”

Il faudra maintenant passer des paroles de ses proches à la réalité du terrain. Un terrain mouvementé et qu’il devra relever avec plusieurs chantiers immédiats. A commencer par la nomination d’un coach et la vente de joueurs pour renflouer les caisses.

Clarence Maillefaud