Mercato OM : Grenade prêt à récupérer ce joueur oublié de l’effectif marseillais ?

Écarté du groupe professionnel et sans temps de jeu cette saison, Ruben Blanco figure parmi les joueurs appelés à quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver. Conformément à la stratégie annoncée par Pablo Longoria, le club phocéen cherche à alléger sa masse salariale, et le gardien espagnol apparaît comme l’un des dossiers les plus avancés.

Lors de sa conférence de presse consacrée au mercato hivernal, Pablo Longoria avait clairement fixé le cap. « Le mercato de janvier doit être une situation où nous devons (…) chercher à alléger les finances du club », avait expliqué le président de l’OM. Une déclaration qui donne le ton d’un hiver placé sous le signe des ajustements économiques, plus que des investissements massifs.

A lire aussi : PSG – OM : Quelle heure Quelle chaine TV (et Streaming) ?

Dans ce contexte, plusieurs profils sont évoqués comme potentiellement concernés par un départ. Les noms de Angel Gomes, Darryl Bakola, Robinio Vaz ou encore Neal Maupay circulent, sans qu’aucune décision officielle n’ait été communiquée à ce stade. Mais un dossier se détache clairement : celui de Ruben Blanco.

Arrivé à Marseille avec l’étiquette d’une doublure fiable, le portier espagnol a vu sa situation se dégrader progressivement. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, il n’entre plus du tout dans la rotation et n’a disputé aucun match avec l’équipe première cette saison. Passé du statut de numéro deux à celui de joueur totalement écarté, son avenir à l’OM semble désormais scellé.

Grenade se renseigne, l’OM ouvert à un transfert

Barré par Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange, Ruben Blanco est conscient que son temps de jeu ne reviendra pas à Marseille. La perspective d’un départ apparaît comme la solution la plus logique pour relancer sa carrière, à quelques mois de la fin de son contrat.

Mercato OM : L’avis tranché de Walid Acherchour concernant Himad Abdelli ! – https://t.co/aA96x4TZ3p — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 8, 2026



Selon Estadio Deportivo, le club espagnol de Grenade a pris des renseignements sur la situation du gardien marseillais et envisagerait un recrutement dès cet hiver. Le Racing Santander suivrait également le dossier de près. Des approches qui ne seraient pas repoussées par les dirigeants olympiens.

L’Olympique de Marseille ne s’opposerait pas à un transfert dès le mois de janvier, avec l’objectif d’éviter un départ libre en fin de saison et de réduire sa masse salariale. Un choix cohérent avec la ligne directrice fixée par Pablo Longoria et validée sportivement par Roberto De Zerbi.

Dans un mercato d’hiver qui s’annonce mesuré, le cas Ruben Blanco pourrait ainsi être le premier mouvement sortant concret de l’OM, illustrant une volonté claire de rationalisation de l’effectif sans bouleverser l’équilibre sportif.