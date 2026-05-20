Mercato OM : Heidenheim relégué, de bonnes affaires à saisir par l’OM ? 

Le week-end dernier, Heidenheim a été officiellement relégué en Bundesliga 2, après une saison chaotique. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Tour d’horizon de trois profils intéressants :

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Niklas Dorsch, formé au Bayern

Il pourrait être un renfort solide pour le milieu marseillais. Milieu de terrain extrêmement polyvalent, à vocation défensive mais capable d’évoluer partout, Niklas Dorsch possède une qualité technique et une agressivité qui peuvent servir l’OM. Formé au Bayern de Munich, où il ne jouera qu’un match en professionnel, il fait un premier passage remarqué à Heidenheim de 2018 à 2020. Il s’exile ensuite en Belgique, à la Gantoise, pour une saison, et revient en Allemagne, à Augsbourg. Depuis 2024, il évolue avec Heidenheim. Cette saison, il a joué 34 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 passes décisives. Âgé de 28 ans, il est évalué à 3 millions d’euros, et possède un contrat allant jusqu’en 2028. Avec la descente, l’OM pourrait l’attirer à moindre coût, et en faire une doublure d’expérience à son milieu.

Adam Kölle, le pari d’avenir

L’OM a besoin de renforcer sa défense centrale, gros point faible de cette saison. Avec Adam Kölle, c’est surtout un renfort sur l’avenir, avec un jeune qui pourrait s’intégrer dans la rotation de manière à le faire progresser. Le jeune allemand de 20 ans sort de sa toute première saison en professionnel. Il a joué 7 matchs toutes compétitions confondues, dont aucun comme titulaire, et a surtout joué avec la réserve d’Heidenheim. Défenseur central très grand (1 mètre 95) et solide dans les duels, il possède également des qualités de relance intéressantes. Âgé de 20 ans, il est évalué à 1 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2029. Il pourrait venir solidifier l’arrière-garde de l’OM à bas prix.

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Jan Schöppner, le taulier

Champion d’Allemagne de deuxième division avec Heidenheim en 2023, avec cette descente, Jan Schöppner pourrait être intéresser de changer d’air. Ayant débuté au niveau amateur, avec le club de quatrième division du SC Verl, Schöppner est repéré par Heidenheim en 2020. Il a ainsi joué plus de 150 matchs avec Heidenheim, entre la Bundesliga et la Bundesliga 2. Cette saison, il a joué 33 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 3 passes décisives, un bilan intéressant pour un joueur à vocation défensive. Milieu central de formation, il peut également évoluer en six et plus rarement en dix. Âgé de 26 ans, il est évalué à 3,5 millions d’euros, et possède un contrat allant jusqu’en 2028. A l’image de Niklas Dorsch, l’OM pourrait l’attirer à moindre coût pour renforcer son entrejeu, en tant que doublure.