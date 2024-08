Mercato OM : Il met la pression sur son club pour rejoindre Marseille !

L’OM doit encore recruter un attaquant, un ailier gauche et un latéral droit. Concernant le poste d’ailier gache, Jonathan Rowe est sollicité, mais son club Norwich l’a refusé, le joueur a décidé de ne pas jouer en Championship ce samedi…



En effet, selon Sky Sports Rowe veut rejoindre l’OM, l’international espoir anglais a même décidé de ne pas être dans le groupe qui affrontait Oxford (défaite 2-0) en ouverture de la saison de Championship. Le joueur a pris sa décision ce matin, l’OM est le seul club a avoir fait une offre, le dossier pourrait se régler rapidement…

L’OM doit impérativement se renforcer en attaque. En effet, si les dirigeants marseillais ont exfiltré Aubameyang, Sarr et Ndiaye durant le mercato, ils n’ont pas encore trouvé leur successeur. A une semaine de la reprise du championnat, le temps presse. Des tractations traînent en longueur avec plusieurs cibles : Nketiah, Moukoko et Wahi, On apprenait cette semaine que l’Olympique de Marseille s’était également positionné sur Jonathan Rowe, l’ailier gauche de 21 ans de Norwich.

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille send formal bid to Norwich for Jonathan Rowe.

He’s among targets for OM as talks took place on player side and now also club to club. pic.twitter.com/JiOagdrm6l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024