Mercato OM : Dortmund sort du silence pour Youssoufa Moukoko

C’est l’un des dossiers chauds de ce mercato, l’OM veut attirer Youssoufa Moukoko pour renforcer l’attaque marseillaise. L’attaquant du BVB est très proche d’un départ cet été.

Annoncé comme dossier indépendant des pistes Wahi/ Nketiah, Youssoufa Moukoko est proche de l’OM, les contacts avec la direction de Dortmund sont réguliers pour un prêt avec option d’achat selon 90 minutes. En conférence de presse le directeur sportif du BVB a semblé indiqué que l’international allemand était proche d’un départ. « J’ai une relation spéciale avec lui. Je crois que je l’ai fait venir au BVB quand il avait 11 ou 12 ans. Il a beaucoup progressé jusqu’au niveau international sénior. Nous avions quatre attaquants et maintenant nous en avons trois. Je pense que ce n’est pas si mal pour le moment en raison de son temps de jeu et son taux de réussite. Il y a quelques autres noms qui ont fait l’objet de rumeurs dans les médias.

En fin de compte, ce sont des joueurs du BVB. Ils ont tous leurs qualités et si des joueurs viennent nous voir et pensent qu’ils n’ont pas le temps de jeu qu’ils méritent d’avoir, nous devons voir si nous sommes prêts à trouver une solution. Au final, il y a toujours trois gagnants : le club qui recrute, le joueur et l’intérêt du BVB. En d’autres termes, c’est ainsi que les choses se sont passées dans le cas présent. Et cela vaut pour tous les autres joueurs« , a lancé Lars Ricken dans des propos relayés par BeiN Sports.

Nous sommes le 7 août 2024 et il n’y a toujours pas de successeur à Pierre Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque à l’OM. Plusieurs pistes sont explorées dont Elye Wahi ces dernières heures. Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier en expliquant qu’Eddie Nketiah est toujours visé. Cette option reste plausible bien qu’une offre ait encore été refusée par le bord d’Arsenal il y a une semaine. Pour terminer, le journaliste ajoute que ces deux dossiers au poste d’attaquant ne sont pas liés à la piste menant à Youssoufa Moukoko.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille explored move for Wahi in the last 24 hours…

…while Eddie Nketiah option remains on the table after Arsenal open to discussing terms of the deal again after bid rejected last week.

OM are reflecting. 💭👀

Moukoko, separate deal. pic.twitter.com/k8SgdMzqBa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024