Mercato OM : “Il vaut 40 millions d’euros aujourd’hui !”

Amir Murillo, révélation de la saison à l’Olympique de Marseille, attire l’attention de plusieurs clubs anglais. Selon le journaliste panaméen José Miguel Dominguez, deux formations de Premier League, dont Newcastle, suivraient de près ses performances.

Positionné en défenseur droit hybride sous les ordres de Roberto De Zerbi, Murillo s’est illustré par ses montées offensives et sa régularité. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à différents postes (défenseur central, latéral droit) renforcent son attractivité sur le marché des transferts.

Cependant, l’OM a tranché. Selon les informations de L’Équipe, Murillo ne quittera pas le club cet été. La direction marseillaise souhaite conserver le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Le Panaméen sera intégré au poste de latéral droit dans le futur système en 4-3-3 mis en place par De Zerbi.

Murillo a convaincu cette saison avec un bilan d’un but et trois passes décisives en 30 matchs de Ligue 1. Il s’est imposé comme une valeur sûre dans un secteur parfois en souffrance. Sa polyvalence, son sens du placement et ses qualités offensives et défensives ont été salués.

Murillo vaut 40 millions d’euros aujourd’hui.

« Le souhait actuel de Murillo est de rester à l’OM, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine », explique Dominguez dans El Marcador TV. Aston Villa, engagé en Ligue Europa, aurait pourtant formulé une offre, mais sa non-qualification en C1 a freiné les discussions. Newcastle, également intéressé, pourrait officialiser une offre dans les prochains jours.

Le journaliste indique par ailleurs que la côte de Murillo aurait littéralement explosé sur le marché des transferts : « Et je vous le dis, Amir n’a pas encore conscience de sa valeur footballistique en Europe. En tant que panaméen, nous sous-estimons parfois ses compétences. Mais il est polyvalent, capable de jouer défenseur droit, central, ailier droit. Il repique dans l’axe, joue à l’extérieur, marque des buts, centre. Il est bon en un contre un, de la tête, sur les coups francs. (…) Dites le comme vous voulez, mais Murillo vaut 40 millions d’euros aujourd’hui. Il est est le joueur le plus coté de la CONCACAF sur le marché. Et nous sommes fiers d’avoir le meilleur joueur du CONCACAF qui évolue en Europe, à l’OM. C’est un footballeur complet, avec une côte sur le marché des transferts anglais, le plus chère au monde. »»

