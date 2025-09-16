Mercato OM : La confidence de Longoria concernant cette star de l’équipe…

Dans un long entretien accordé au média espagnol Marca, le président de l’OM, Pablo Longoria, a tenu à réaffirmer toute sa confiance envers Mason Greenwood. L’attaquant anglais, meilleur buteur du club phocéen la saison passée, reste parfois critiqué pour son irrégularité et son implication dans le jeu. Mais pour le dirigeant marseillais, il n’y a aucun doute possible : Greenwood est un joueur hors normes.

Interrogé sur les performances de son attaquant, Longoria n’a pas hésité à employer de grands mots pour qualifier son potentiel. « Il a un talent extraordinaire. J’ai eu la chance de travailler dans de grands clubs et je n’ai jamais eu l’occasion de travailler avec un joueur ayant autant de talent naturel que Mason (Greenwood). Il fait des choses que les autres joueurs ne font pas. L’autre jour, à l’entraînement, il a fait une passe en diagonale que personne n’a vue. Je ne sais pas comment il a pu faire cette passe que personne n’a vue. »

Greenwood « un talent extraordinaire » selon Longoria

Par ces propos, le président marseillais rappelle à quel point Greenwood est essentiel dans le projet sportif de l’Olympique de Marseille. Si certains observateurs soulignent son inconstance, Longoria insiste au contraire sur sa capacité à créer des gestes uniques capables de débloquer un match.

L’OM n’a jamais voulu vendre Greenwood

Au-delà des louanges, le président a également clarifié un point crucial : l’avenir de son attaquant. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs annonçaient un possible départ du joueur de 23 ans. Longoria a fermement démenti : « Nous n’avions pas l’intention de le vendre. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense qu’avec tous les grands joueurs, il y a beaucoup de rumeurs et peu de vérité. Il n’y a pas eu d’offre officielle sur la table. Nous voulons aussi voir où il va avec une continuité de deux saisons de travail dans la stabilité. »

Avec cette mise au point, l’OM affiche clairement sa volonté de s’appuyer sur Mason Greenwood pour la suite du projet. Après une première saison aboutie sur le plan comptable, le club attend désormais de l’Anglais qu’il gagne en régularité pour confirmer son statut de leader offensif.