Mercato OM : Une première offre à 40M€ pour Greenwood ?

L’avenir de Greenwood semble devoir s’écrire ailleurs et notamment en Italie. Annoncé sur le départ, Mason Greenwood aurait fait connaître sa volonté de rejoindre la Roma. Le club italien serait passé à l’action mais la première offre serait en-deçà des attentes de l’OM.

Son départ approche. Mason Greenwood ne devrait bientôt plus porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. Plus grosse valeur marchande du club marseillais, l’Anglais est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours. Une vente qui viendrait soulager les finances dans le rouge de l’OM qui doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici au 18 juin.

L’AS Roma passe à l’attaque pour Greenwood

L’attaquant anglais devrait rejoindre la Roma après deux saisons dans la cité phocéenne. Le profil du joueur plaît énormément au coach romain Gian Piero Gasperini. Malgré un intérêt du club turc de Fenerbahçe qui comptait s’appuyer sur la proposition d’un énorme salaire pour le faire changer d’avis, Greenwood serait prêt à s’engager avec le club romain. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma serait passé à l’attaque et aurait accéléré dans le dossier Greenwood.

L’OM réclame 50 millions d’euros et des bonus pour laisser partir le meilleur buteur de la saison marseillaise. Et c’est là que cela pourrait bloquer. Marseille espère tirer le prix de vente le plus haut possible car 40% du prix du transfert reviendra à Manchester United. De son côté, la Roma connaît la situation financière du club olympien qui doit vendre à tout prix et au plus vite et compte en profiter.

Une première offre en deçà des attentes

La première offre du club italien serait de 40 millions d’euros assorties de bonus et un salaire de 4.5 millions d’euros par an. Un prix de transfert bien en-dessous des exigences marseillaises. Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma pourrait décider d’inclure un joueur dans le deal pour faciliter la finalisation du dossier. Toujours selon le quotidien italien, la relation entre les deux clubs serait excellente et la présence de Federico Balzaretti pourrait favoriser la finalisation du transfert. A noter que Paixao serait un joueur qui plairait aussi au club romain qui le suit depuis au moins deux ans selon la Gazzetta.

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Le projet proposé par la Roma aurait séduit Greenwood et son entourage. Tout comme la perspective de goûter une nouvelle fois à la Ligue des Champions. C’est maintenant un jeu de négociations qui commence pour la nouvelle direction de l’OM qui espère obtenir un prix raisonnable dans ce dossier. A peine en poste, Grégory Lorenzi n’a pas eu le temps de prendre ses marques qu’il saute déjà dans le grand bain. C’est le début d’un chapitre qui s’ouvre pour Greenwood, Lorenzi et l’OM.

Clarence Maillefaud