Mercato OM : La Juventus zappe Balerdi pour un autre défenseur de L1 ?

La Juventus continue de scruter le marché des défenseurs centraux, et la situation pourrait bien concerner l’OM. Alors que le nom de Leonardo Balerdi avait été régulièrement associé au club italien l’été dernier, la tendance semble évoluer. En manque de rythme ces dernières semaines, le défenseur argentin voit la Juve suivre de très près un autre profil de Ligue 1, celui du Monégasque Christian Mawissa.

Capitaine de l’Olympique de Marseille la saison passée, Balerdi avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs durant le mercato estival, dont la Juventus. Une piste crédible à l’époque, avant que le contexte ne change. Selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame s’intéresse aujourd’hui à d’autres profils, parmi lesquels le milieu de terrain Pierre-Emile Højbjerg, pourtant blessé depuis fin octobre. De quoi interroger sur la place réelle de Balerdi dans la réflexion du club turinois.

A lire : Mercato : l’OM prêt à relancer cet attaquant (libre en juin) ?

La Juventus s’éloigne-t-elle de Balerdi pour viser Mawissa ?

Les dernières informations, relayées sur X par le journaliste Nicolo Schira, laissent penser que la Juventus porte désormais son attention sur Christian Mawissa. Selon lui, la Juve « surveille » les progrès du jeune défenseur, arrivé à l’AS Monaco à l’été 2024 pour environ 16 M€ en provenance du Toulouse FC. Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur de 20 ans est évalué à 15 M€ par Transfermarkt.

La Juventus lorgne Mawissa, profil d’avenir en Ligue 1

Malgré seulement huit apparitions cette saison et plusieurs blessures — dont une aux ischios — Mawissa conserve une image très positive en Italie. Son potentiel, son jeune âge et sa marge de progression en font une cible naturellement attractive pour une Juventus en quête d’avenir en défense.

Deux éléments jouent également en faveur du Monégasque : son profil et son âge. Mawissa, gaucher, dispose d’un style porté vers la projection vers l’avant, cassant les lignes par ses courses selon les données de Fbref. À l’inverse, Balerdi, droitier et plus expérimenté, se distingue plutôt par son sens de l’organisation, sa qualité de relance et son placement. Deux types de défenseurs différents, qui n’entrent pas forcément en concurrence directe, mais correspondent à des besoins distincts.

Enfin, le contexte interne de la Juve a évolué : le départ d’Igor Tudor, ex-coach de l’OM et grand défenseur de Balerdi, pourrait avoir reconfiguré les priorités. Son successeur, Luciano Spalletti, semble ouvrir d’autres pistes, sans pour autant exclure totalement celle menant au Marseillais.

À l’heure actuelle, la Juventus observe donc Mawissa, tout en gardant la possibilité de revenir sur le dossier Balerdi. Le mercato hivernal pourrait clarifier les intentions du club italien.