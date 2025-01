Mercato OM : La réponse cash de De Zerbi pour le successeur de Wahi !

Avant le déplacement de l’OM à Nice, le coach Roberto de Zerbi était en conférence de presse d’avant match au centre RLD. Interrogé sur le départ à venir d’Elye Wahi, le coach italien a été clair, il veut un remplaçant et l’aura !

Interrogé sur le départ à venir d’Elye Wahi, Roberto De Zerbi a été clair, il attend une recrue à ce poste avant la fin du mercato le 3 février prochain. « Un remplaçant pour Wahi ? Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. (…) C’est un autre joueur auquel je suis très lié. On arrive à un certain point où il faut prendre des décisions avec courage. Wahi sait pourquoi ces dernières semaines se sont passées comme ça. Il est fort, je ne change pas d’avis. Il m’a envoyé un très long message ce matin. On travaille, on doit prendre des décisions, faire des choix. (…) On aura un attaquant ! Qui ? Je ne sais pas, mais je pense qu’on va le trouver ! »

A lire : Mercato OM : De Zerbi annonce le départ d’Ismaël Koné !

Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera !

🎙️ « Si #Wahi part, un attaquant viendra »#DeZerbi : « Un remplaçant pour Wahi ? Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un… pic.twitter.com/AwE4pcm0ZV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 24, 2025