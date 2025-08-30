Mercato OM : l’AC Milan insiste pour Rabiot (mais l’entourage…)

L’avenir d’Adrien Rabiot reste plus que jamais incertain à quelques jours de la fin du mercato estival. Selon le journaliste Matteo Moretto (Relevo), l’AC Milan n’a pas abandonné l’idée de recruter l’international français et compte poursuivre ses efforts jusqu’à la fermeture du marché.

Le milieu de terrain de l’OM, dont la situation fait beaucoup parler depuis son altercation avec un coéquipier et sa mise à l’écart temporaire, attire depuis plusieurs semaines l’attention de plusieurs grands clubs européens. Si Milan rêve de l’associer à son entrejeu, les négociations avec l’entourage de Rabiot seraient particulièrement complexes et tendues, ce qui ralentit le dossier.

A lire aussi : Mercato OM : Accord avec Zhegrova, Rabiot absent, Aguerd relancé, Ordonez… le temps presse !

L’OM fixe son prix

De son côté, l’Olympique de Marseille ne ferme pas totalement la porte à un départ. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club phocéen n’accepterait toutefois aucune offre inférieure à 15 millions d’euros pour libérer son milieu tricolore. Une position ferme qui reflète à la fois l’importance du joueur et le contexte économique d’un mercato déjà animé du côté du Vélodrome.

Dans le même temps, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi tentent d’apaiser la situation. Le président olympien a rappelé que « la porte de son bureau restait toujours ouverte » tandis que l’entraîneur italien a publiquement tendu la main à Rabiot, convaincu de son rôle essentiel au sein de l’équipe.

A lire aussi : Ligue des Champions : Riolo reste optimiste pour l’OM !