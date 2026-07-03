Mercato OM : le Genoa vise Cornelius, mais aussi un attaquant marseillais ?

Le Olympique de Marseille pourrait voir un nouveau dossier mercato s’accélérer dans le sens des départs. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Genoa a pris des renseignements auprès de l’OM concernant Pierre-Emerick Aubameyang, un joueur dont l’avenir semble de plus en plus incertain à Marseille.

Le Genoa passe à l’action pour Pierre-Emerick Aubameyang

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Le mercato estival continue d’animer l’actualité de l’Olympique de Marseille. D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, le Genoa a sondé l’OM au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang. À ce stade, il s’agit d’une prise de renseignements et aucune offre officielle n’a été annoncée.

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L’attaquant gabonais, âgé de 37 ans, ne fait plus partie des éléments considérés comme incontournables au sein de l’effectif marseillais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Pierre-Emerick Aubameyang est poussé vers la sortie durant ce mercato estival, alors que le club cherche à remodeler son secteur offensif.

Selon plusieurs informations relayées ces derniers jours, l’OM aurait fixé le montant de son éventuel transfert à environ 1,5 million d’euros. Une somme relativement accessible qui pourrait favoriser l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Genoa.

Des relations déjà établies entre le Genoa et l’OM

L’intérêt du club italien n’a rien d’anodin. Ces dernières saisons, le Genoa a déjà réalisé plusieurs opérations avec l’Olympique de Marseille, preuve de relations de travail régulières entre les deux directions sportives.

Le club de Serie A suivrait également un autre joueur marseillais. Toujours selon les informations évoquées autour du dossier, Derek Cornelius figurerait lui aussi sur les tablettes de la formation italienne. Aucun accord n’a toutefois été annoncé concernant le défenseur canadien.

Pour l’OM, ce dossier s’inscrit dans un mercato marqué par la volonté de rééquilibrer son effectif et de dégager de la marge financière avant d’éventuels nouveaux renforts. De son côté, le Genoa explore différentes pistes afin de renforcer son effectif avant le début de la saison.

À ce jour, la seule information confirmée par le journaliste Matteo Moretto est que le Genoa a sondé l’OM pour Pierre-Emerick Aubameyang. Aucune négociation avancée ni offre officielle n’ont été rendues publiques.