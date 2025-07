Mercato OM : Le LOSC n’a pas réglé le dossier Igamane !

L’Olympique de Marseille n’a peut-être pas dit son dernier mot dans le dossier Hamza Igamane. Alors que le LOSC semblait avoir pris une longueur d’avance dans la course à la signature de l’attaquant marocain, les négociations entre le club nordiste et les Rangers sont aujourd’hui dans l’impasse.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, la situation est loin d’être bouclée. « Actuellement, les négociations sont au point mort entre le LOSC et les Rangers au sujet d’Hamza Igamane. Un désaccord persiste concernant le montant du transfert, que la nouvelle direction écossaise refuse d’accepter. Le Marocain a été clair : il souhaite rejoindre Lille, avec qui il a déjà un accord. »

😡🇲🇦 At the moment, talks are stalled between LOSC & Rangers over Hamza Igamane. There’s still a gap regarding the transfer fee that the new Scottish management is unwilling to accept. The Moroccan has been clear — he wants to join Lille, with whom he already has an agreement. To… pic.twitter.com/9qxBhOOwHu

