Accueil / Mercato OM / Mercato OM: Le montant demandé pour Rowe, ce que propose Bologne !
Mercato OM

Mercato OM: Le montant demandé pour Rowe, ce que propose Bologne !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Jonathan ROWE - Photo by Icon Sport

 

Jonathan Rowe, arrivé l’hiver dernier à l’Olympique de Marseille, se rapproche de plus en plus de l’Italie. Déjà annoncé partant, il est clairement placé sur la liste des transferts par l’OM suite à sa bagarre avec Rabiot. Plusieurs médias transalpins confirment ce jeudi que Bologne accélère pour obtenir la signature du milieu offensif anglais.

 

Selon le journaliste italien Nicolò Schira, « l’Olympique de Marseille demande 20 millions d’euros + 10 % sur la future vente pour vendre Jonathan Rowe, qui a donné sa disponibilité pour rejoindre Bologna pour un contrat jusqu’en 2029 avec option pour 2030. Bologne a augmenté son offre de l’OM à 15 millions d’euros + 10 % sur la future vente. Les discussions se poursuivent. »

 

 

Rowe : l’OM veut 20M€ + 10% sur la revente du joueur !

 

La Gazzetta dello Sport évoque de son côté une issue très proche. Le quotidien sportif italien affirme que « c’est imminent pour Jonathan Rowe à Bologne » et que l’OM pourrait finalement encaisser 17 millions d’euros plus bonus, avec un contrat longue durée jusqu’en 2029 pour le joueur.

 

Même son de cloche du côté du Resto del Carlino, qui parle d’un « accord scellé entre Jonathan Rowe et Bologne ». Le média italien précise les contours du futur bail : quatre ans de contrat plus une option pour une saison supplémentaire, avec un salaire évalué à 1,5 million d’euros par an. Concernant l’indemnité, le quotidien confirme que l’OM réclame bien 20 millions d’euros, alors que Bologne souhaiterait conclure à hauteur de 15 millions, bonus compris, assortis d’une clause sur une éventuelle plus-value en cas de revente. Gianluca Di Marzio affirme lui que le club italien a mis 18M€ sur la table…

 

Bologne propose entre 15 et 18M€ selon les médias italiens !

 

Pour l’heure, un écart financier demeure entre la demande du club phocéen et la proposition italienne, mais la tendance semble aller vers un compromis dans les prochains jours. La volonté affichée de Jonathan Rowe de rejoindre la Serie A pourrait peser dans la balance.

Si l’opération venait à se conclure, l’OM réaliserait une plus-value rapide sur un joueur arrivé récemment, tandis que Bologne renforcerait son secteur offensif avec un élément prometteur lié pour plusieurs saisons.

