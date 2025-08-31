Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano dans le dossier Zhegrova !

Dans ce mercato estival, l’OM suit avec attention les manœuvres autour de Edon Zhegrova, en particulier suite aux révélations de Fabrizio Romano. Alors que le président du LOSC Olivier Letang a affirmé que son ailier n’irait pas à l’OM, la Juventus tente d’attirer le joueur…

Selon le journaliste spécialisé, Zhegrova a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec la Juventus, mais le club de Turin est encore en discussions avec Lille concernant le transfert. La concrétisation de l’opération dépend d’un départ au sein de la Juventus, et c’est précisément Nico González qui fait figure de pivot dans cette équation.

L’Atlético Madrid revient sur le devant de la scène et a formulé une offre officielle pour Nico González, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si cette offre aboutit — ou si un départ définitif est négocié —, cela créerait la place (à la fois financière et administrative via les règles d’enregistrement) nécessaire pour que la Juventus puisse finaliser le dossier Zhegrova.

La Juve avance pour Zhegrova…

L’OM est sur le coup, selon les sources, mais doit composer avec la pression de la concurrence italienne et espagnole. Marseille est engagé dans des négociations avancées avec Lille pour Zhegrova, notamment dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat, comme révélé par Fabrizio Romano.

❌Olivier Létang refuse toute conversation avec l’OM pour Edon #Zhegrova 🤑 Pas d’offre officielle de l’OM au LOSC, le joueur veut partir !#OM #MercatOM #TeamOM

source : @footmercato pic.twitter.com/r4Tonz4qsi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025

Letang ne va pas arranger l’OM

Selon FootMercato, Olivier Létang refuse toute conversation avec l’OM pour Edon Zhegrova. Pas d’offre officielle de l’OM au LOSC, le joueur veut partir ! Le principal moteur de l’opération Zhegrova reste alors lié à l’évolution de la situation de Nico González chez la Juventus. Si le joueur s’engage effectivement avec l’Atlético Madrid, cela pourrait libérer les ressources nécessaires pour que la Vieille Dame accélère sur Zhegrova. L’OM ne semble plus favori dans ce dossier…