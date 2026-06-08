Mercato OM : les dernières infos italiennes dans le dossier Igor Paixão !

L’Olympique de Marseille espérait voir certaines pistes s’animer afin d’alléger son effectif et rééquilibrer ses finances durant ce mercato estival. Mais les dernières informations en provenance d’Italie ne vont pas dans le sens des intérêts marseillais concernant Igor Paixão.

Alors que plusieurs mouvements sont attendus dans le cadre du mercato OM, le dossier Igor Paixão connaît un sérieux coup de frein. Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedullà, l’ailier brésilien de l’OM ne figurerait pas parmi les cibles prioritaires de l’AS Rome pour ce marché des transferts.

La Roma privilégie d’autres pistes

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Ces derniers jours, le nom d’Igor Paixão avait été associé au club de la Louve. Toutefois, Alfredo Pedullà assure que le joueur marseillais n’est « pas un nom en tête de liste aujourd’hui pour la Roma », précisant que la formation italienne dispose actuellement « d’autres priorités » pour renforcer son secteur offensif.

Une tendance qui réduit considérablement les perspectives d’un transfert rapide vers la capitale italienne. Pour l’Olympique de Marseille, cette évolution représente un contretemps dans un été où plusieurs ventes sont attendues afin de dégager des ressources financières et de poursuivre la restructuration de l’effectif.

Un contexte délicat pour la direction marseillaise

Cette information intervient dans un contexte déjà compliqué pour les dirigeants olympiens. La récente défaite d’Hakan Safi lors de l’élection à la présidence de Fenerbahçe a également fermé certaines perspectives qui pouvaient exister autour du marché turc.

La mission de Grégory Lorenzi s’annonce donc particulièrement exigeante à l’approche des prochaines semaines du mercato OM. Le club phocéen doit trouver des solutions pour équilibrer ses comptes tout en préparant la saison à venir.

De son côté, Igor Paixão sort d’un exercice statistiquement abouti sous les couleurs de l’OM. L’ailier brésilien a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Des performances qui témoignent de son importance dans la rotation marseillaise.

À ce stade, aucune avancée concrète ne permet donc d’envisager un départ du joueur vers l’AS Rome, le club italien concentrant ses efforts sur d’autres dossiers jugés prioritaires.