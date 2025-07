Mercato OM : Les détails financiers du deal Rongier / Merlin !

Le Stade Rennais accélère son mercato estival et finalise l’arrivée de deux joueurs en provenance de l’Olympique de Marseille : Valentin Rongier et Quentin Merlin. Comme révélé par L’Équipe, le double transfert s’élève à 18,5 millions d’euros, dont 13 millions pour Merlin. À cette somme pourraient s’ajouter 4 millions d’euros de bonus, liés à des objectifs collectifs et individuels.

Ce double mouvement intervient alors que Rennes a enregistré plusieurs départs importants ces dernières semaines, notamment ceux de Lorenz Assignon, Adrien Truffert, Kyogo Furuhashi, Albert Gronbaek et Azor Matusiwa. Pour combler ces vides, le club breton a décidé de frapper fort en allant chercher deux éléments d’expérience et de qualité du club phocéen.

Mercato : L’OM accélère ! (3 arrivées et 2 départs à venir) – https://t.co/eT0IBSOqdm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 20, 2025

Quentin Merlin, âgé de 23 ans, s’engage pour une durée de quatre ans. Le latéral gauche vient remplacer numériquement Adrien Truffert, récemment parti. Formé au FC Nantes, le joueur fera l’objet d’un reversement de 10 % de sa vente au club nantais, soit 1,3 million d’euros. L’OM va recevoir donc 13M€ hors bonus soit 1M€ de plus que son montant d’achat il y a 18 mois.

18,5M€ + 4M€ de bonus pour Merlin et Rongier !

De son côté, Valentin Rongier, 30 ans, va s’engager pour trois saisons avec les Rouge et Noir. L’ancien capitaine marseillais est attendu pour stabiliser l’entrejeu et apporter son expérience au collectif dirigé par Julien Stéphan. Son profil polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en relayeur, répond aux besoins du technicien rennais. L’OM va percevoir 4M€ hors bonus pour la dernière année de contrat du milieu de terrain…

Les deux joueurs ont quitté ce week-end le stage des Marseillais aux Pays-Bas pour finaliser leur transfert en Bretagne. Leur signature officielle est attendue dans les prochaines heures.

Ce double départ marque une étape importante dans le chantier de l’effectif de Roberto De Zerbi, qui doit désormais compenser ces pertes au milieu et sur le flanc gauche.