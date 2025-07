Mercato OM : Les journalistes italiens dont Fabrizio Romano confirme pour Weah !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’anime sérieusement en ce début de mois de juillet. Selon plusieurs sources concordantes en Italie, Timothy Weah est tout proche de s’engager avec l’OM. Le joueur de la Juventus Turin, fils de George Weah et international américain, souhaite rejoindre le club phocéen.

Le journaliste spécialisé Fabrizio Romano a été l’un des premiers à annoncer l’avancée du dossier. « Tim Weah veut rejoindre l’Olympique de Marseille. » Une volonté clairement affichée par l’ailier droit de 24 ans, qui a déjà connu la Ligue 1 sous les couleurs du LOSC.

Dans la foulée, Nicolò Schira, autre expert du mercato transalpin, a précisé que « des négociations sont en cours pour Timothy Weah à l’Olympique de Marseille depuis la Juventus. Accord de principe entre l’OM et l’ailier pour un contrat jusqu’en 2030. » Une information qui confirme que les discussions sont bien avancées entre les différentes parties.

Accord avec Weah pour un contrat de 5 ans !

Ce mercredi, le quotidien Tuttosport reconnaît que le départ de Timothy Weah est désormais imminent. Le journal ne dévoile pas encore les détails financiers de la transaction, mais plusieurs sources évoquent un montant autour de 15 millions d’euros.

A lire : Mercato : l’OM tente de se faire prêter cette pépite du Real Madrid !

Enfin, Camillo Demichelis, journaliste bien informé sur l’actualité de la Juventus, va encore plus loin. Dans les colonnes de TMW, il indique que « Weah lui-même est ouvert à un retour en France, où il a précédemment joué avec Lille, et il a déjà donné son accord à Marseille. La Juventus valorise le joueur à environ 15 millions d’euros : un montant qui pourrait représenter une plus-value significative […] Marseille, de son côté, espère conclure l’affaire dans les prochains jours, s’appuyant sur l’engagement du joueur et la bonne relation avec son équipe. »

Si l’opération venait à se concrétiser rapidement, Timothy Weah serait la première recrue offensive du mercato estival marseillais version Roberto De Zerbi. Le profil polyvalent de l’Américain, capable d’évoluer sur tout le couloir droit, serait un atout de poids pour l’ancien coach de Brighton.