Mercato OM : Les premiers mots d’Hamed Junior Traoré !

Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Hamed Junior Traoré a livré ses premiers mots à son arrivée à Marignane. Le milieu offensif ivoirien de 25 ans, qui s’apprête à signer un contrat de cinq saisons, se dit heureux de rejoindre le club et de retrouver Roberto De Zerbi.

Une arrivée attendue au milieu de terrain

Prêté à l’AJ Auxerre la saison dernière, Hamed Traoré va désormais s’inscrire dans la durée à l’OM. L’international ivoirien a atterri ce jeudi à la mi-journée à l’aviation générale de Marignane, où il a immédiatement pris la direction des installations médicales pour passer la traditionnelle visite médicale. Le club phocéen, en quête de créativité et de solutions dans l’entrejeu, mise sur son profil technique et sa polyvalence pour dynamiser son milieu.

A lire aussi: Mercato OM : Adrien Rabiot refuse l’AC Milan ! Sa mère a une préférence !

Traoré séduit par le projet olympien

S’exprimant à la descente de l’avion, le joueur a affiché son enthousiasme et son envie de s’imposer sous les couleurs marseillaises. « C’est un grand club, un club qui me voulait. Je suis content d’être là. Maintenant j’espère aider l’équipe, prendre le plus de plaisir possible, et essayer d’atteindre nos objectifs », a-t-il déclaré. Ce discours reflète la motivation d’un joueur prêt à relever un nouveau défi, après une expérience en demi-teinte à Bournemouth.

Retrouvailles avec Roberto De Zerbi

La présence de Roberto De Zerbi a visiblement pesé lourd dans sa décision. “De Zerbi ? Cela me fait plaisir de le retrouver, c’est un grand coach. En Italie tout s’était bien passé. Évidemment sur sa présence a compté dans ma décision”. Cette relation privilégiée pourrait faciliter son intégration rapide et lui permettre de trouver rapidement ses marques dans un collectif en reconstruction.

Une opération à 7,5 millions d’euros

L’OM s’apprête à débourser environ 7,5 millions d’euros pour acquérir 50 % des droits du joueur. Un investissement qui montre la volonté de Pablo Longoria et de son staff de renforcer l’équipe tout en gardant une certaine flexibilité financière. Traoré pourrait même prétendre à intégrer le groupe marseillais dès ce week-end, à l’occasion du choc de la 3e journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais, un match déjà crucial pour les ambitions olympiennes.

A lire aussi: Mercato OM : Tsimikas devrait être prêté… en italie !