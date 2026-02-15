Mercato OM : Les raisons du choix Beye…

Avant une rencontre de Ligue 1 très attendue, l’Olympique de Marseille pourrait officialiser dans les prochaines heures l’arrivée d’Habib Beye sur son banc, a rapporté BeIN Sports via son journaliste John Ferreira. L’ancien capitaine marseillais figurerait en tête de la short-list pour succéder à l’entraîneur sortant, avec une issue contractuelle attendue sous 24 à 48 heures. Sauf si le départ de Benatia remet tout en question…

Trois raisons avancées pour expliquer le choix d’Habib Beye

Selon BeIN Sports, trois arguments principaux expliqueraient pourquoi Habib Beye serait favori pour diriger l’OM dans les jours à venir.

Le premier élément mis en avant est sa parfaite maîtrise du français, considérée comme un atout important pour communiquer efficacement avec l’effectif professionnel et le staff technique.

Ensuite, la connaissance approfondie du club phocéen — Beye a évolué à l’OM en tant que joueur dans les années 2000 — serait perçue comme un facteur facilitant son intégration et sa compréhension de la culture du club marseillais.

Enfin, son expérience récente à Rennes, où il a pris les commandes du Stade rennais FC en janvier 2025 pour redresser la situation après plusieurs changements d’entraîneurs, serait valorisée par le board marseillais dans un contexte jugé délicat sur le plan sportif.

Un dénouement conditionné à un accord contractuel imminent

Toujours selon les informations relayées à l’antenne de BeIN Sports, une décision définitive pourrait être prise très rapidement, d’ici les prochaines 24 à 48 heures, à condition que la situation contractuelle entre Habib Beye et Rennes soit clarifiée. Du côté breton, la gestion de l’engagement de l’ancien joueur marseillais serait au cœur des discussions, même si l’intérêt pour Beye reste fort au sein de l’OM.