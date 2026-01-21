Mercato OM : L’étonnante rumeur venue d’Allemagne !

Alors que la fenêtre des transferts hivernale bat son plein, l’Olympique de Marseille s’intéresserait de près à la situation de Sacha Boey, le latéral droit du FC Bayern Munich, dont l’avenir en Bundesliga semble incertain selon plusieurs médias spécialisés. L’intérêt phocéen s’inscrit dans un contexte de repositionnement du club sur le marché des latéraux, avec des discussions déjà entamées ces dernières semaines.

Un latéral droit en quête de renouveau loin de Munich

Le FC Bayern Munich envisage d’écouter les offres pour Sacha Boey, 25 ans, lors de ce mercato d’hiver, après une période difficile en Allemagne marquée par une absence de temps de jeu significative depuis novembre dernier et des rapports mitigés sur son intégration dans le groupe.

Boey, recruté en janvier 2024 en provenance de Galatasaray avec un contrat jusqu’en 2028, n’est pas un titulaire évident dans l’équipe bavaroise et son avenir chez les champions d’Allemagne pourrait bien s’écrire ailleurs dans les prochaines semaines. Selon le média Kicker, plusieurs clubs, dont Everton, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, suivent de près son dossier, ce qui ouvre la porte à une possible transaction avant la clôture du mercato.

La principale difficulté reste toutefois d’ordre financier : le salaire actuel de Boey est jugé élevé par certains prétendants, ce qui complique les négociations potentielles et oblige les clubs intéressés à évaluer soigneusement l’opportunité d’un transfert.

L’OM a déjà Weah, Murillo et Pavard à ce poste…

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Sacha Boey n’est pas complètement nouveau. Durant le mercato estival précédent, plusieurs pistes évoquaient déjà des contacts entre les dirigeants marseillais et le Bayern Munich autour du défenseur, notamment sous forme de prêt, même si ces discussions n’avaient pas abouti à un accord final.

🚨 Retour de la rumeur Sacha Boey (25 ans) à l’OM ! Everton et Lyon également sur le dossier. Fort possible que l’un de ces clubs passent l’action selon eux. Cependant son salaire relativement élevé pourrait poser problème.. 🖇️ https://t.co/u0YDNQ9skR#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/M65kZym7bk — Fabien (@Beye13) January 20, 2026



À cette époque, l’OM avait exploré différentes options pour renforcer le flanc droit de sa défense, envisageant Boey comme l’un des candidats possibles avant de finalement se tourner vers d’autres profils. Avec la présence d’Amir Murillo et de Timothy Weah voire de Benjamin Pavard ce poste est loin d’être une priorité pour De Zerbi, Benatia et Longoria. C’est plutôt un latéral gauche pour supléer Emerson (blessé à la cuisse comme l’a annoncé l’OM aujourd’hui) qui ferait du bien…