Mercato OM : L’Italie pousse pour que l’OM brade Greenwood !

La Roma pousse toujours pour Greenwood. Alors que l’OM voit la menace de la DNCG planer et ses comptes être dans le rouge, le club italien tente de l’obtenir à moindre coût.

L’OM doit vendre et cela se sait. Obligé de trouver des liquidités pour renflouer les caisses, l’Olympique de Marseille doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son passage devant la DNCG. Une audition d’ailleurs repoussée dans cet objectif.

Pour réussir ce chantier urgent, les dirigeants marseillais vont faire le tri, cet été, entre les joueurs de retour de prêt, les indésirables mais aussi les plus valorisés. Une situation qui pousse à prendre très au sérieux le départ de l’attaquant Mason Greenwood.

Greenwood vers la Roma mais à moindre prix ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, l’Anglais aurait rendu les clés de sa maison d’Aix-en-Provence. La Roma et son entraîneur Gian Piero Gasperini se veulent insistant et espèrent finaliser rapidement ce dossier. Comme le père et agent du joueur qui a validé et donné son feu vert pour rejoindre l’Italie.

L’Olympique de Marseille estime le transfert de son meilleur joueur autour des 55 millions d’euros, il y a quelques jours. Mais, selon le média italien La Repubblica, le prix serait maintenant de 50 millions d’euros. Une baisse de l’offre qui s’explique par les problèmes financiers de l’OM et dont l’AS Roma espère profiter.

La Roma a déjà des alternatives

L’urgence de trouver des liquidités pour le club marseillais pourrait le pénaliser dans ses ventes futures et profiter aux clubs adverses. Malgré la situation, les deux clubs ont une relation qualifiée “d’excellente” par la Gazzetta dello Sport, ce qui pourrait aider à obtenir un prix de vente convenable.

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Mais le club romain pourrait faire pression en mettant en perspective la situation financière de l’OM et les alternatives déjà trouvées. Selon la Repubblica, la Roma songerait au Norvégien Antonio Nusa (Leipzig) ou au Néerlandais Crysencio Summerville (West Ham). Greenwood reste une priorité pour le club italien mais son feuilleton semble encore loin de son terme.

Clarence Maillefaud