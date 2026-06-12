Mercato OM : L’OM surveille bien cette révélation de Ligue 1 !

Renforcé à un moindre degré par l’arrivée de Sacha Lung qui intégrera plus tard l’effectif professionnel de l’OM, les contours du futur effectif marseillais sont très flous. Grégory Lorenzi mène plusieurs chantiers en même temps et les recrues ne sont pas prioritaires même si certaines postes commencent à émerger. L’une d’entre elle mène à Lorient à son maître à jouer Pablo Pagis.

Grégory Lorenzi n’a même pas eu le temps de s’acclimater à l’environnement marseillais qu’il se retrouve déjà enseveli sous la masse de tâches à effectuer. Obligé de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à la fin juin et son audition devant la DNCG, le directeur sportif s’active pour dégraisser l’effectif.

Un été marseillais une nouvelle fois agité

Le principal départ devrait être celui de Mason Greenwood en direction de la Roma. Mais ce n’est pas la seule tâche dont s’occupe l’ancien directeur sportif de Brest. L’avenir européen en suspens freine l’arrivée du nouvel entraîneur qui devrait être Bruno Genesio alors qu’Habib Beye est toujours en poste. L’OM reste aussi accroché au verdict qui attend le club concernant ses manquements envers l’UEFA qui pourrait l’exclure de la prochaine Ligue Europa.

Beaucoup de sujets qui inondent l’actualité marseillaise même si le domaine du recrutement se fait un petit peu plus discret. Le défenseur français Sacha Lung est arrivé mais il n’intègre pas directement le groupe professionnel. Tout le reste n’est que rumeur.

Lorenzi planche sur la venue de nouvelles recrues

Alors que l’effectif de la saison prochaine est flou et beaucoup de joueurs demeurent incertains quant à leur avenir, plusieurs pistes ont récemment été évoquées. Yann Gboho aimerait rejoindre le club tandis que l’OM aimerait convaincre Mohamadou Kanté, relégué avec West Ham et qui attire de nombreux prétendants selon Foot Mercato.

Un autre joueur qui s’est révélé cette saison en Ligue 1 retiendrait l’attention de la direction marseillaise selon le quotidien Ouest-France. Alors qu’il sort de sa meilleure saison en carrière, Pablo Pagis serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille.

Auteur de dix buts et cinq passes décisives en Ligue 1, le milieu offensif lorientais s’est affirmé comme un taulier des Merlus. Ses performances marquées par quelques bijoux ont attiré l’œil de certains cadors du championnat de France.

Le passage du père Pagis pourrait jouer dans le choix du fils

L’Olympique de Marseille ferait partie des formations intéressées par le joueur de 23 ans selon Ouest-France. Le quotidien affirme que les dirigeants marseillais auraient déjà pris des renseignements afin d’évaluer la faisabilité de l’opération. Marseille devra faire avec la concurrence notamment du RC Lens et du Paris FC.

Mais comme l’explique Ouest-France, l’intérêt de l’OM ne laisserait pas insensible Pablo Pagis, dont le père a porté le maillot marseillais entre 2006 et 2007. Un aspect symbolique qui pourrait entrer dans la réflexion du jeune milieu français.

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Un départ aux alentours des 20 millions d’euros

Pour l’heure, aucune négociation n’a été entamée selon le média par l’OM qui doit avant tout s’atteler à vendre rapidement. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Lorient, Pagis dispose d’un bon de sortie pour cet été mais pas à n’importe quel prix.

Le président lorientais Loïc Féry a récemment indiqué que son joueur ne partirait que si une offre se situant autour des 20 millions d’euros se présentait. Après avoir évoqué sa volonté de passer un cap, le fils Pagis semble prêt à rejoindre un club aux ambitions plus élevées. Et pourquoi pas l’OM ? Même si la situation actuelle n’est pas des plus saines. Mais l’arrivée de Pagis pourrait parfaitement lancé la nouvelle ère de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi axée sur la stabilité et une sacrée cure d’austérité.

Clarence Maillefaud