Mercato OM : Longoria explique ce gros choix stratégique de recrutement !

Le mercato estival 2025 de l’Olympique de Marseille a réservé une surprise de taille : le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. À 36 ans, l’attaquant gabonais a retrouvé le club phocéen pour concurrencer Amine Gouiri à la pointe de l’attaque. Un choix que Pablo Longoria a justifié dans un long entretien accordé au podcast Business of Sport.

Un choix stratégique : 50M€ sur un jeune ou Auba pour rien ?

« C’est une conversation stratégique que nous avons eue cet été », a expliqué le président marseillais. « Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, cinquante millions d’euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang et son niveau gratuitement ? »

Ce raisonnement illustre la volonté de Longoria d’opter pour la valeur sportive immédiate plutôt que pour un pari à long terme. Après une saison convaincante en Arabie saoudite, Aubameyang s’est présenté comme une option fiable et expérimentée pour encadrer la jeunesse marseillaise.

L’expérience au service de la performance collective

Pablo Longoria a également souligné l’importance de la connaissance du club et de l’environnement phocéen par l’ancien joueur : « Il connaît le club, c’est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc bénéficier de ses performances sportives plutôt que de prendre un risque avec un joueur qui doit s’adapter. »



Ce retour s’inscrit dans une logique d’équilibre au sein du groupe de Roberto De Zerbi, entre expérience et jeunesse. « Nous avons aussi Gouiri, qui est un joueur né en 2000, et Robinio Vaz, né en 2007, qui joue avec eux. À l’heure actuelle, Robinio Vaz est performant, peut-être parce qu’Aubameyang prend toute la pression et que Gouiri, qui a été très bon la saison dernière, réalise de bonnes performances pour nous en ce moment. »

Les premiers résultats confirment la pertinence de ce choix : Pierre-Emerick Aubameyang affiche déjà 4 buts et 3 passes décisives en 7 apparitions, toutes compétitions confondues. En retrouvant la dynamique du Vélodrome, le Gabonais incarne le symbole d’un mercato réfléchi, où l’expérience sert de levier à la performance collective et à la montée en puissance des jeunes talents de l’OM.