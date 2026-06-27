Mercato OM : Lorenzi veut garder ces trois joueurs cadres !

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

L’OM a cinq jours pour apporter de nouveaux éléments pour convaincre la DNCG. Le club olympien doit rapidement assainir ses finances pour obtenir le feu vert de l’instance. Même si l’Olympique de Marseille écoute toutes les offres, le club espère conserver quelques éléments de son effectif actuel.

L’Olympique de Marseille avance sur quelques dossiers. Le club phocéen a obtenu la semaine dernière la décision de l’UEFA qui l’a condamné à 10 millions d’euros d’amende et une exclusion des coupes d’Europe avec sursis. Hier, le contrat du nouveau sponsor pour le naming du stade a été annoncé. L’OM avance mais patiente sur d’autres dossiers.

L’OM boucle un nouvelle saison avec un gros déficit

Présent devant la DNCG mardi matin pour présenter son dossier, le nouveau président de l’OM Stéphane Richard n’a pas convaincu. Arrivé en retard et seul, il n’a pas fait grande impression au gendarme financier du football français qui a laissé cinq jours supplémentaires au club olympien pour rapporter de nouveaux éléments plus convaincants.

L’OM s’apprête à clôturer son exercice comptable à la fin du mois de juin avec un déficit proche des 105 millions d’euros de perte de la saison passée. La direction doit donc retravailler le dossier avec de meilleures projections et ajouter des éléments tout en essayant de vendre pour cinquante à soixante millions d’euros, ce qui était demandé avant la première audition devant la DNCG.

McCourt fait appel à Benatia pour réaliser des ventes

Dans ce contexte, tout le monde est à vendre à Marseille et le propriétaire McCourt a demandé un coup de main à Benatia pour réaliser des ventes selon Onze Mondial. L’ancien directeur sportif travaillerait notamment sur la sortie de Mason Greenwood et s’activerait sur l’Italie et la Turquie.

Malgré cette situation compliquée, le nouveau directeur sportif serait déjà aux affaires. Onze Mondial indique que Grégory Lorenzi travaille sur les arrivées et l’ossature espérée de l’effectif.

A LIRE AUSSI : OM : Pourquoi McCourt est obligé de « remettre au pot » ?

Lorenzi compte s’appuyer sur trois joueurs en priorité

Selon Onze Mondial, l’OM et Lorenzi espèrent conserver trois joueurs en priorité. Tous les trois engagés avec leur sélection à la Coupe du Monde, Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouiri seraient les joueurs retenus par le nouveau directeur sportif. La volonté de la direction de les retenir ne les empêcheraient pas de partir en cas de bonne offre comme l’explique le média en ligne.

A quelques jours de son deuxième passage devant la DNCG, l’OM espère boucler rapidement le départ de Greenwood qui est annoncé depuis plusieurs semaines à la Roma. Le club pourrait aussi se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang qui aurait des touches en Espagne, Italie, Turquie et dans des pays exotiques. A un an de la fin de son contrat, l’Olympique de Marseille attendrait 1.5 millions d’euros pour le laisser partir.

Le temps presse et l’OM a beaucoup de dossiers à gérer. Les prochains jours s’annoncent mouvementés.

Clarence Maillefaud