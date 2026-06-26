OM : Pourquoi McCourt est obligé de « remettre au pot » ?

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Mardi dernier, l’Olympique de Marseille avait rendez-vous devant la DNCG. Le nouveau président Stéphane Richard s’y est présenté mais l’audition ne s’est pas très bien passée. Le gendarme financier du football français a donné un “sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club”. L’OM doit donc revenir dans cinq jours avec d’autres garanties pour éviter de trop lourdes sanctions.

L’OM doit encore attendre. Après avoir patienter deux semaines pour connaître le verdict de l’UEFA, le club olympien a cinq jours pour apporter de nouveaux éléments complémentaires et des projections cohérentes devant la DNCG le 29 juin.

Une première audition devant la DNCG en forme d’échec

Le dossier présenté mardi dernier par Stéphane Richard n’a pas convaincu le gendarme financier du football français et il faudra trouver de nouveaux arguments. D’autant plus après la mauvaise impression laissée par le nouveau président de l’OM.

Arrivé avec une demi-heure de retard sur l’horaire prévue, Richard est également venu seul au contraire de l’OL qui a ramené une demi-douzaine de juristes et de commissaires aux comptes, laissant l’impression à la DNCG d’un dirigeant venu la fleur au fusil.

“S’il ne remet pas au pot, l’OM va droit dans la mur”

Selon les informations de RMC Sport, le propriétaire Frank McCourt devrait remettre la main à la poche pour sauver une nouvelle fois l’Olympique de Marseille. Après avoir beaucoup dépensé ces dernières années pour maintenir le club marseillais à flot, le propriétaire américain ne voulait plus le faire.

Mais l’accumulation de déficit (-105 millions d’euros en 2024-25 et une somme proche cette saison selon RMC Sport) et le futur de l’OM devraient contraindre McCourt à dépenser de nouveau pour éviter à l’OM.

Selon Florent Germain, au micro du Moscato Show, “Frank McCourt est obligé de remettre au pot. S’il ne remet pas au pot, l’OM va droit dans le mur. Si McCourt n’apporte pas de garanties, l’OM peut être menacé de relégation. C’est pour ça que McCourt va être obligé de le faire.”

McCourt, un propriétaire qui a beaucoup dépensé depuis son arrivée

Une nouvelle sortie d’argent pour l’Américain qui a déjà dépensé énormément depuis son arrivée à l’OM. De lourdes injections d’argent qui n’ont pourtant jamais obtenu de résultats, l’OM n’ayant plus remporté le moindre trophée depuis la Coupe de Ligue en 2012 (1-0).

En juin 2025, McCourt annonçait notamment : “Je vais entamer ma dixième saison à l’OM. J’ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille.”

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Un attrait pour l’OM qui lui coûte beaucoup et devrait continuer à lui faire perdre de l’argent…

Clarence Maillefaud