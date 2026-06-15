Mercato OM : Marseille veut tenter sa chance pour ce bon coup en Allemagne…

L’avenir de l’OM reste incertain mais cela n’empêche pas le club marseillais de travailler sur son effectif de la saison prochaine. Libre de tout contrat, l’Olympique de Marseille surveillerait toujours le milieu allemand Leon Goretzka. Une recrue qui semble difficile au vu des problèmes financiers du club et de la concurrence qui s’annonce relevée.

L’OM vit dans l’incertitude depuis quelques semaines. L’officialisation de l’arrivée de son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, n’a pas permis d’avancer sur de nombreux dossiers. Le club olympien reste suspendu au verdict de l’UEFA qui pourrait l’exclure de la Ligue Europa.

La piste Goretzka relancée ?

Le club marseillais devra ensuite passer devant la DNCG et réussir à vendre avant la fin du mois pour cinquante à soixante millions d’euros. Une tâche qui semble difficile même si le marché ouvre officiellement ses portes aujourd’hui. Des perspectives qui ralentissent aussi l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM alors qu’Habib Beye est toujours en poste.

Mais l’OM explore quelques pistes sur le marché malgré son besoin urgent de liquidités. Selon le média allemand Fussballtransfers, l’Olympique de Marseille se serait lancé le pari de tenter sa chance dans le dossier Leon Goretzka.

En fin de contrat, Goretzka devrait avoir l’embarras du choix

Libre de tout contrat et désireux de quitter le Bayern Munich, le milieu international allemand de 31 ans n’a toujours pas trouvé son nouveau point de chute. Après huit années en Bavière, Goretzka aimerait rebondir en Europe selon le site allemand.

En mars dernier, l’international allemand (71 sélections, 15 buts) avait annoncé vouloir “absolument jouer à l’étranger.” Alors qu’il n’a connu que l’Allemagne en jouant à Bochum, Schalke 04 et avec le Bayern Munich, Goretzka souhaite découvrir un autre championnat. Au point de rejoindre la France ?

La réponse de l’intéressé est encore inconnue mais cela ne freinerait pas l’OM selon Fussballtransfers. Seul souci, le club olympien est loin d’être le seul sur le dossier. De nombreux cadors européens suivent de près la situation du milieu allemand. L’Atlético Madrid, Arsenal, Naples, la Juventus, l’Inter Milan ou encore Galatasaray seraient dessus selon le média allemand. Fusstransfers annonce que le Chicago Fire serait aussi intéressé mais que Goretzka aurait donné sa priorité à l’AC Milan. Mais l’absence de Ligue des Champions pourrait rebattre les cartes. Une contrainte qui rappelle l’échec marseillais de la saison passée.

La situation financière de l’OM rend l’opération difficile

Une situation qui rend le dossier très compliqué pour Marseille qui doit d’abord vendre et qui, contrairement à bon nombre de ses concurrents, ne possède pas un budget énorme. L’absence de Ligue des Champions et peut-être de Ligue Europa en attendant le verdict de l’UEFA pèse lourd. D’autant que l’OM accumule les pertes ces dernières années et devrait passer par une saison sous le signe de l’austérité avec la nouvelle présidence.

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Présent à la Coupe du Monde, Goretzka devrait trancher sur son avenir à son retour de la compétition selon le média allemand. L’OM reste sur le coup mais le dossier semble encore loin d’être récupéré par le club marseillais.

Clarence Maillefaud