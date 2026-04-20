Mercato OM : McCourt fixe un objectif XXL en cas d’échec en Ligue des champions ?

La situation sportive de l’OM pourrait avoir des répercussions économiques majeures. Après la défaite à Lorient, la menace d’une non-qualification en Ligue des champions pousse déjà la direction à envisager un mercato estival sous contrainte. Selon But Football Club, Frank McCourt préparerait un plan drastique.

Une exigence financière inédite pour l’OM

A lire : OM : La décision radicale après la défaite a été prise ! (voici le programme…)

La pression monte autour de l’Olympique de Marseille. Battu à Lorient, le club phocéen voit son objectif de qualification en Ligue des champions sérieusement fragilisé. Un scénario qui aurait des conséquences immédiates sur la stratégie financière du club.

D’après But Football Club, Frank McCourt aurait fixé un cap clair : générer plus de 100 millions d’euros de ventes lors du prochain mercato estival en cas d’absence de C1. Un seuil particulièrement élevé, jamais atteint jusque-là par le club, qui traduirait une volonté d’anticiper un manque à gagner conséquent.

Cette exigence s’inscrit dans un contexte économique fragile. Lors de la dernière saison sans coupe d’Europe, l’OM avait enregistré un déficit de 105 millions d’euros, aggravé à -126 millions hors mutations. Un précédent qui pousse aujourd’hui l’actionnaire à la prudence.

Plusieurs cadres offensifs potentiellement concernés, 100M€ de ventes attendus ?

Dans cette hypothèse, plusieurs joueurs majeurs pourraient être sacrifiés. Toujours selon la même source, trois profils ressortent : Igor Paixão, Mason Greenwood et Amine Gouiri.

Le premier, régulièrement suivi en Angleterre, dispose d’une cote intéressante sur le marché. Les deux autres susciteraient des intérêts, notamment en Arabie saoudite et en Ligue 1. Des départs qui affaibliraient considérablement le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, déjà en quête de stabilité.

Si le budget 2025-2026 a été partiellement soutenu par les revenus européens et certaines ventes récentes, la direction semble anticiper un déséquilibre similaire pour la saison suivante. L’équation sportive et économique s’annonce donc étroitement liée dans les prochaines semaines pour l’OM.