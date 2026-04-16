Mercato OM : Paixao visé par de gros club ? Marseille veut un énorme chèque ?

L’Olympique de Marseille voit déjà la cote de Igor Paixão grimper sur le marché européen. L’ailier brésilien suscite un intérêt croissant en Angleterre et en Allemagne selon les informations de SportsBoom. Mais le club phocéen a fixé un prix élevé, déterminé à ne pas brader l’un de ses principaux atouts.

Une montée en puissance qui attire l’Europe

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Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival pour un montant estimé à 30 millions d’euros (hors bonus), Igor Paixão s’est rapidement imposé comme une valeur montante à son poste. L’ancien joueur du Feyenoord attire désormais l’attention de plusieurs cadors européens.

Selon SportsBoom, plusieurs clubs suivent de près son évolution. En Premier League, Arsenal serait particulièrement actif. Déjà intéressé l’été dernier, le club londonien envisagerait une offre structurée autour de 35 millions d’euros, assortie de bonus. Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants marseillais.

Liverpool et Leverkusen également à l’affût

Autre prétendant sérieux, Liverpool surveille attentivement la situation. Le club anglais, dirigé par Arne Slot, connaît parfaitement le joueur pour l’avoir entraîné aux Pays-Bas. Son profil correspondrait aux exigences du pressing intensif prôné par le technicien néerlandais.

En Allemagne, le Bayer Leverkusen reste également en embuscade. Toutefois, le club allemand n’aurait pas encore formulé d’offre concrète, préférant attendre d’y voir plus clair sur sa situation européenne avant de passer à l’action.

L’OM fixe un prix élevé

Du côté de Marseille, la position est claire : Igor Paixão ne sera pas cédé à n’importe quel prix. En interne, sa valeur est estimée entre 50 et 60 millions d’euros. Une somme qui représenterait potentiellement le double de l’investissement initial réalisé un an plus tôt.

Cette valorisation s’explique aussi par le contexte économique du club. Avec Mason Greenwood, Paixão fait partie des joueurs les plus bankables de l’effectif. En cas de nécessité financière, une vente pourrait être envisagée, mais uniquement à des conditions jugées satisfaisantes.

Des exigences salariales revues à la hausse

Sur le plan contractuel, Igor Paixão pourrait également peser dans les discussions. Le Brésilien souhaiterait doubler son salaire actuel, visant une rémunération comprise entre 4 et 5 millions d’euros annuels. Un élément supplémentaire qui pourrait influencer les négociations à venir.

Pour l’heure, aucun accord n’est en vue, mais le dossier s’annonce comme l’un des plus suivis du prochain mercato estival.